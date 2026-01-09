Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

В составе Ставки - трое новых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указе президента №39/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Документом предусматривается утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего заместителя министра обороны Украины Сергея Боева, руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Олега Иващенко.

Кроме того, указом, который вступает в силу со дня его опубликования, предусматривается вывести из состава Ставки Сергея Дейнеко - бывшего главу Государственной пограничной службы Украины.

Кадровые изменения в военно-политическом руководстве Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подписал указ о назначении Буданова руководителем Офиса президента, освободив его от должности начальника ГУР Минобороны Украины. Также президент уволил Иващенко с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил его начальником ГУР.

Кроме того, глава Государственной пограничной службы Украины Дейнеко был назначен советником министра внутренних дел.

По словам Зеленского, Буданов вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины будут заниматься вопросами возвращения украинцев из российского плена.

