G7 перенесла саммит на другой день, чтобы не портить Трампу день рождения

В прошлом году при Трампе так же переформатировали саммит НАТО.

Саммит "Большой семерки" (G7) перенесли на день, чтобы президент США Дональд Трамп мог отпраздновать свой день рождения. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

Отмечается, что изначально Франция, которая будет хозяином саммита в этом году, планировала провести его с 14 по 16 июня. Однако известно, что 14 июня – это не только День флага в США, но и день рождения Дональда Трампа. Причем в этом году у президента США юбилей – 80 лет.

В октябре Трамп объявил, что 14 июня Белый дом проведет "большой бой UFC" - чемпионат по смешанным единоборствам. На этой неделе генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дана Уайт сообщила журналистам, что программа мероприятия окончательно согласована.

И вот на этом фоне Париж сообщил об обновленном графике саммита G7: теперь его планируют провести с 15 по 17 июня. Как отмечает Politico, офис президента Франции отказался подтвердить, что изменение связано с планами Трампа устроить себе общенациональную гулянку на день рождения. Впрочем, у Макрона признали, что новое расписание является "результатом наших консультаций с партнерами по G7".

Как важные саммиты подстраиваются под Трампа

В прошлом году УНИАН писал, что программу саммита НАТО 24-25 июня в Гааге частично адаптировали под Дональда Трампа. По данным западных СМИ, организаторы сократили основную часть саммита до одной короткой сессии продолжительностью около двух с половиной часов вместо обычно более длительных и многоэтапных заседаний. Такое решение приняли, учитывая нетерпеливость и непростое отношение Трампа к длительным дипломатическим дискуссиям.

Пресса называла такой формат "коротким и приятным" и отмечала, что это было сделано именно для того, чтобы угодить Трампу и избежать конфликтных моментов в графике саммита.

Эта адаптация отразилась и в структуре итогового документа саммита – коммюнике было очень кратким, всего несколько абзацев, по сравнению с предыдущими большими декларациями НАТО. При этом значительная часть традиционных тем, в частности подробное осуждение российской агрессии или широкие планы по расширению Альянса, были представлены в более размытом формате.

