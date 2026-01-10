Великобритания выделит $270 миллионов на подготовку войск к развертыванию Украине

Великобритания направит $270 млн на финансирование подготовки к развертыванию войск в Украине.

Напомним, это последовало за тем, как на этой неделе страна пообещала Украине отправить своих миротворцев в случае прекращения огня.

Как пишет Reuters, посетив Киев, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что деньги будут потрачены на модернизацию транспортных средств и систем связи, а также на защиту от дронов, и на обеспечение готовности миротворцев к развертыванию.

Видео дня

"Мы резко увеличиваем инвестиции в подготовку, обеспечивая готовность британских вооруженных сил к развертыванию... в Украине, поскольку безопасность Украины означает безопасность Великобритании", - прокомментировал Хили.

Примечательно, что это заявление появилось на фоне новостей, о том, что РФ ударла по Украине мощной гиперзвуковой ракетой "Орешник", что по мнению европейских союзников Киева, было попыткой запугать их и отговорить от поддержки Украины.

Хили, побывавший на месте прилета дрона в многоэтажку на Дарнице, заявил, что финансирование подготовки миротворцев показывает, что правительство "наращивает инвестиции" в помощь Украине.

"Эти капитальные затраты финансируются из основного оборонного бюджета и посылают четкий сигнал союзникам и противникам о намерении Великобритании возглавить многонациональные силы и выполнить обещания по обеспечению мира в Украине", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Кроме того, Хили сообщил, что выпуск беспилотников-перехватчиков "Осьминог", созданных на базе украинской разработки, но произведенных в Великобритании, начнется в январе.

Предусматривается, что Великобритания будет ежемесячно отправлять тысячи таких беспилотников ВСУ, чтобы помочь защититься от российских воздушных атак.

Британские миротворцы в Украине

Как отметило издание The Telegraph, в настоящее время численность британского контингента не подтверждена. Однако источники утверждают, что она может составить до 7500 военнослужащих, хотя это оспаривается, поскольку некоторые чиновники британского Минобороны хотят, чтобы контингент был меньше.