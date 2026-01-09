На захваченном США российском танкере было 17 украинцев, - Стефанишина

Украинские дипломаты поддерживают контакт с американскими властями.

На борту российского "теневого" танкера Bella-1, задержанного военными США в Северной Атлантике два дня назад, среди членов экипажа были 17 граждан Украины. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

"Посольство в постоянном контакте с американскими органами и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам", - говорится в сообщении.

На борту второго танкера, задержанного в тот же день - M-Sophia - украинских граждан нет. Были ли украинцы на танкере Olina, захваченном сегодня у берегов Венесуэлы, не сообщается.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале сообщил, что украинцы, задержанные американцами на танкере Bella-1, скорее всего, являются жителями оккупированного Крыма.

Задержание танкера Bella-1

Как писал УНИАН, 7 января военные США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Bella-1, который занимался перевозкой венесуэльской нефти вопреки санкциям США. Задержание произошло после нескольких дней "погони" в море, во время которой экипаж изменил название и флаг судна, записав его как российское судно Marinera, приписанное к порту Сочи.

Позже в Белом доме заявили, что собираются судить экипаж за нарушение американского закона о санкциях против Венесуэлы.

