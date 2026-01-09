Голосование за деньги в Раде: за двух нардепов внесли огромные залоги, - СМИ

Деньги заплатили адвокат и ряд физических лиц.

В общей сложности почти 36,7 миллионов гривень залога за двух народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде, внесли адвокат и ряд физических лиц. Об этом сообщают "Схемы".

Из источников в правоохранительных органах журналистам стало известно, что 8 января 16,6 миллионов гривень залога, назначенных Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

Он рассказал, что якобы часть внесенных средств - его личные, еще часть "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов для участников дела.

Важно, что также 8 января залог за народного депутата Евгения Пивоварова внесли 7 физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривень. Общая сумма составляет почти 20 миллионов гривень.

Голосование за деньги в Раде - детали

В конце декабря НАБУ и САП сообщили, что разоблачили "организованную преступную группу, в состав которой входили действующие парламентарии. Участники этой группы, по данным следствия, "на систематической основе" получали неправомерную выгоду за "нужное" голосование.

По данным антикоррупционных органов, размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом как минимум с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а как минимум с августа 2025 года - уже 5 000 долларов США.

