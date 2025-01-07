Некоторые вещи лучше не надевать в аэропорт, чтобы не "застрять" во время проверки на безопасность.

Все туристы, прибывая в аэропорт, мечтают как можно скорее пройти проверку на безопасность и прочие бюрократические формальности, чтобы наконец расслабиться в терминале или кафе перед долгожданным путешествием.

Однако многие даже не догадываются, что из-за некоторых элементов гардероба их проверка может существенно затянуться. Опытная блогерша-путешественница с ником travelby_laurie на своей странице в TikTok рассказала о нескольких вещах, которые не стоит надевать в аэропорт.

В первую очередь, она советует ни в коем случае не повязывать ничего на талию – от ремня до кофты. Вместо этого их стоит снять с себя еще на подходе к стойкам проверки на безопасность и сложить в специальную корзинку, которая и будет проезжать через сканеры.

Также не стоит пытаться пройти через сканеры безопасности в одежде с пайетками, даже если это будет совсем небольшой элемент декора, не говоря уже о целом вечернем платье из подобного материала – вы же не хотите бежать в экстренном порядке переодеваться или идти на индивидуальную проверку.

Кроме того, эксперты призывают быть внимательными с одеждой слоями, которую многие туристы любят использовать, чтобы сэкономить на багаже – если вы, например, надеваете на себя рубашку и две кофты, что верхние слои одежды нужно снимать перед сканерами безопасности и класть в корзинку.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты призвали женщин не надевать в аэропорт бюстгальтеры с косточками, поскольку из-за этого у них могут возникнуть проблемы при прохождении проверки на безопасность.

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