Ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет - мясоеды или вегетарианцы

Исследователи оценили, насколько рацион влиял на шансы достичь столетнего возраста.

Ученые пришли к выводу, что пожилые люди, употребляющие мясо, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы и веганы. Об этом пишет DailyMail.

Согласно масштабному китайскому исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, люди, которые едят мясо, на самом деле чаще доживают до столетнего возраста, чем те, кто питается исключительно растительной пищей.

Отмечается, что даже после учета таких факторов, как физическая активность и курение, люди, исключившие мясо из своего рациона, имели на 19% меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению со всеядными.

Наиболее выраженной эта тенденция была среди веганов: их шансы стать долгожителями были на 29% ниже. Вегетарианцы, которые все же употребляют яйца и молочные продукты, имели немного лучшие показатели, но и они были на 14% хуже, чем у мясоедов. Даже популярные пескетарианские диеты, включающие рыбу, также ассоциировались со сниженными шансами дожить до 100 лет.

Исследователи предполагают, что такие существенные различия могут объясняться тем, что пожилым людям нужно больше питательных веществ, чем способны обеспечить строго вегетарианские диеты.

"Наше исследование показывает, что для людей в возрасте 80 лет и старше рацион, включающий как растительные, так и животные продукты, может лучше способствовать долголетию, чем строго вегетарианский, особенно для тех, кто имеет недостаточную массу тела", - заявил ведущий автор исследования доктор Сян Гао из Фуданского университета.

Как проводили исследование

Ученые проанализировали данные 5 203 участников, которым в начале наблюдения в 1998 году было 80 лет или больше. Из них 1 495 человек дожили до 100 лет, тогда как 3 744 умерли раньше.

С помощью статистических методов исследователи оценили, насколько рацион влиял на шансы достичь столетнего возраста. В целом участники, которые в течение всего периода исследования употребляли мясо, чаще становились долгожителями.

В то же время, отмечается, это не означает, что стоит переходить на чисто мясную диету, чтобы увеличить продолжительность жизни. Среди отдельных групп продуктов наибольшее влияние на долголетие имело ежедневное употребление овощей. Те, кто ел овощи каждый день, имели на 84% больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто этого не делал.

Диета влияет на продолжительность жизни пожилых людей по-разному

Однако исследователи выяснили, что диета влияет на продолжительность жизни пожилых людей по-разному.

Вегетарианцы с нормальным для своего возраста индексом массы тела не имели более низких шансов дожить до 100 лет по сравнению с мясоедами. Даже среди людей с избыточным весом рацион не имел статистически значимого влияния на выживаемость.

Зато для людей с недостаточной массой тела ежедневное употребление мяса было связано с на 44% более высокой вероятностью дожить до 100 лет.

Долголетию способствует сбалансированное питание

"Сбалансированная диета, сочетающая продукты животного и растительного происхождения, может лучше способствовать долголетию среди людей старшего возраста с недостаточной массой тела", – сказал Гао.

Хотя уменьшение потребления мяса имеет определенные преимущества для здоровья, для некоторых пожилых людей эти плюсы могут перекрываться рисками дефицита питательных веществ, говорится в статье.

По словам ученых, хотя вегетарианство ассоциируется с лучшим сердечно-сосудистым здоровьем, распространенность низкого индекса массы тела среди людей старше 80 лет делает чрезмерный отказ от мяса потенциально опасным.

"Наши результаты подчеркивают важность сбалансированного питания из продуктов животного и растительного происхождения для здорового долголетия. Необходимы дальнейшие исследования людей очень пожилого возраста, чтобы сформировать диетические рекомендации для этой растущей группы населения в условиях старения общества", - подытожили исследователи.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы дожить до 100 лет. Эксперты утверждают, что всех долгожителей объединяют пищевые привычки: плотный завтрак, употребление преимущественно растительной пищи, избегание диет для похудения, умеренное потребление алкоголя и сладостей. Среди продуктов, которые являются основными в питании людей, доживших до 100 лет, называют бобовые, оливковое масло, орехи и семена, чай, морепродукты и т.д.

