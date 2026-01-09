У Мерца посчитали украинских мужчин в Германии и сказали, будут ли их высылать домой

С недавних пор ограничить въезд украинских мужчин начали требовать не только правые популисты, но даже часть правящей коалици.

В настоящее время в Германии пребывают не менее 320 тысяч украинских мужчин. Несмотря на явное раздражение по этому поводу части немецкого общества и политиков, высылать их на родину пока не планируют. Об этом пишет DW со ссылкой на официальный ответ немецкого правительства на запрос партии "Альтернатива для Германии".

Сообщается, что по состоянию на 31 октября в Германии находилось более 328 тысяч украинских мужчин, включая тех, кто приехал еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом немецкие чиновники не знают, сколько из них подлежат мобилизации согласно украинскому законодательству.

Тем не менее, известно, что из указанного числа 87 тысяч – мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые в Украине не призываются по мобилизации. Их вдвое меньше, чем мужчин основного мобилизационного возраста от 25 до 45 лет, которых насчитали 168 тысяч. Еще 73 тысячи украинских мужчин в Германи –это люди в возрасте от 46 до 60 лет. О количестве мужчин пенсионного возраста ничего не сообщается.

На вопрос АдГ касательно возможной депортации украинцев, в правительстве Германии отметили, что по правилам они могут депортировать только тех иностранцев, кто не имеет легальных оснований для пребывания в стране. Либо по решению суда в случае прямого запроса по конкретному человеку со стороны другого государства в рамках уголовного производства.

При этом в ответе на запрос АдГ отмечается, что немецкое законодательство прямо исключает возможность выдачи на родину иностранца только на основании того, что он уклоняется от военного призыва у себя дома. Исключение - если у Германии есть договор с другой страной о выдаче уклонистов. (Но такого договора с Украиной у Берлина нет - УНИАН).

Как писал УНИАН, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с публичным призывом обеспечить, чтобы украинские мужчины 18-22 лет оставались в стране и проходили службу, а не выезжали в Европу.

Перед этим партия Христианско-социальный союз, младший партнер партии Мерца по правящей коалиции, потребовала ужесточить позицию в отношении украинских беженцев. В частности ограничить въезд украинских молодых мужчин, которым в конце лета разрешили выезд из Украины.

