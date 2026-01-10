Просто умножить возраст собаки на 7 - занятие интересное, но оторванное от реальности.

Существует распространенное мнение, что измерить возраст собаки в "человеческих годах" можно, если прожитые песиком годы умножить на 7. То есть 3-летний пес – это условно 21-летний человек. Однако на самом деле эта формула имеет очень мало общего с реальностью, пишет IFL Science.

Трей Идекер, профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и Онкологического центра Мурса, в заявлении за 2020 год отмечал, что формула "собачьи годы * 7 = человеческий возраст" вообще не имеет смысла. Он, в частности, отмечал, что собаки уже в возрасте 9 месяцев вступают в половую зрелость, тогда как у человека по указанной формуле это еще булет глубокое детство.

Мнение профессора Идеккера стоит учитывать, ведь долгое время его научным интересом было изучение "эпигенетических часов", то есть того, что можно назвать "биологическим возрастом". Сначала его интересовал биологический возраст людей, а позже он обратил внимание и на возраст собак.

В своем исследовании Идекер с коллегами изучал генетические показатели 104 собак – преимущественно лабрадоров-ретриверов – в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Затем полученные данные сравнили с показателями 320 человек в возрасте от 1 до 103 лет.

Сравнение показало, что соотношение между биологическим возрастом собак и людей является нелинейным. В начале жизни собаки взрослеют гораздо быстрее, чем упомянутая формула Х*7. Но затем динамика старения происходит уже со значительно меньшей скоростью.

Исследователи предложили сложную формулу расчета возраста собаки в "человеческих годах", которую вряд ли можно использовать в быту, но она точно является более адекватной. Исходя из этой формулы, собака в возрасте одного года примерно соответствует 30-летнему человеку, четырехлетний пес примерно соответствует 52 годам у человека, 9 лет у собаки – это условные 66 лет у человека.

Однако, поскольку исследование проводилось преимущественно на лабрадорах-ретриверах, не совсем понятно, будет ли работать эта формула для собак других пород.

