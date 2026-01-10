Магнитные бури 10 января: насколько сильно сегодня будет штормить (график)

Скорость солнечного ветра уже ослабевает, но сегодня магнитная буря все же будет.

9 января на Земле началась слабая магнитная буря и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, на нашу планету влияет высокоскоростной поток из корональной дыры, поэтому скорость солнечного ветра повысилась.

Однако геомагнитная активность остаётся слабой, и солнечный ветер уже демонстрирует признаки постепенного ослабления, говорят ученые.

В ближайшие пару дней всё ещё возможны отдельные периоды повышенной активности, с небольшой вероятностью кратковременного усиления до уровня магнитной бури G1. Однако этот сценарий считается маловероятным, так как влияние корональной дыры ослабевает.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури уровня G1 считаются самыми слабыми, однако метеочувствительные люди все же могут ощущать неприятные симптомы: головную боль, слабость, учащенное сердцебиение, повышенного артериальное давление и прочее.

Считается, что регулярный и полноценный сон, нежирная легкая пища, а также обильное питье помогают минимизировать влияние магнитных бурь на организм. В такие дни обычно рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, а вместо этого делать зарядки и гулять на свежем воздухе.

