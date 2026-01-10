Эксперты дали совет, когда и как употреблять чай при определенных проблемах со здоровьем

Существует множество видов чаев, которые приносят пользу здоровью, но некоторые напитки эксперты не советуют употреблять перед сном.

Лучшее время для употребления чая зависит от типа чая, который вы потребляете, а также от желаемого результата, сообщает verywell health.

В статье приводится пример, что зеленый чай является подходящим вариантом, если ваша цель – заменить утренний кофе. Однако его лучше не пить перед сном, если вы хотите расслабиться.

Лучшими видами чая, который стоит пить утром, являются:

1. Зеленый чай. Он богат антиоксидантами и другими соединениями, которые обладают целым рядом полезных для здоровья свойств. В то же время, он содержит большую дозу кофеина, который действует как стимулятор, помогающий оставаться бодрым и не засыпать.

2. Черный чай. Является одним из самых распространенных и известных видов чая, который обладает рядом полезных для здоровья свойств. Он содержит теафлавины, тип полифенолов, которых нет в других сортах чая. Исследования, результаты которых опубликованы в National Library of Medicine, показывают, что они могут помочь улучшить концентрацию внимания и сохранить остроту ума в пожилом возрасте. Еще одни результаты исследования в International Journal of Food Science доказали, что эти соединения могут обладать мощным антиоксидантным действием и быть полезными для здоровья печени, кишечника и мозга.

Лучшие виды чая, которые рекомендуется пить перед сном:

1. Чай с розмарином. Выпив его перед сном, вы сможете воспользоваться его свойствами, способствующими сну. Как свидетельствуют данные на сайте Science Direct, этот травяной чай не содержит кофеина, поэтому его можно пить в течение всего дня.

Некоторые из подтвержденных исследованиями медицинских применений чая с розмарином включают облегчение таких состояний, как:

Тревожность;

Хронические заболевания;

Образование тромбов;

Диабет;

Воспаление;

Задержка жидкости;

Заболевания печени.

Виды чая, которые можно употреблять в любое время суток:

1. Имбирный чай. Поскольку он не содержит кофеина, вам не придется беспокоиться о том, что он вызовет нервозность или помешает заснуть. В статье говорится, что употребление имбирного чая перед или во время сытного приема пищи может защитить от таких проблем, как изжога и проблемы с пищеварением.

2. Чай из гибискуса. Этот напиток без сахара традиционно используется как охлаждающий напиток для борьбы с перегревом организма в жаркую погоду в таких странах, как Египет и Судан. Издание отмечает, что этот напиток обладает мочегонными свойствами, а также способен уменьшить вздутие живота.

3. Чай из одуванчика. Его также можно пить в течение дня. Однако листья одуванчика обладают мочегонным действием. Поэтому его лучше не пить перед сном.

Сколько чашек чая можно выпить за день?

Наблюдения показывают, что люди, которые выпивают две-три чашки чая в день, имеют меньший риск преждевременной смерти, сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. В целом, результаты исследования, опубликованные Molecular Nutrition Food Research, показывают, что употребление чая приносит больше пользы, чем вреда.

Советы по употреблению других напитков

Ранее УНИАН сообщал, что ученые пришли к выводу, что употребление определенного количества кофе в день способно замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни до 5 лет.

Также мы писали, что популярная специя может помочь женщинам в похудении, если ее добавлять в напиток, тогда лишний жир в теле быстрее сжигается.

