Зеленский рассказал, когда ожидает ответа России по мирному плану

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для получения их комментариев, которые, в свою очередь, могут быть переданы Киеву.

Украинский лидер заявил в интервью Bloomberg, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, это может произойти уже в конце этого месяца. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский также заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии. Президент добавил:

"Я не хочу, чтобы все свелось к простому обещанию отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного".

Отмечается, что хотя переговоры Киева с союзниками о гарантиях безопасности за последние недели значительно продвинулись, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах по прекращению российского вторжения.

Что Трамп думает о Путине

Ранее Трамп заявил, что он "не в восторге" от президента России Владимира Путина, но публично не взял на себя обязательств по принятию новых мер поддержки Украины.

The Telegraph писало, что он все больше разочаровывается в российском лидере Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем  Зеленского.

По словам собеседников издания, захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях - это сигналы Путину о том, что время на прекращение войны истекает.

