Зеленский рассказал, когда ожидает ответа России по мирному плану

Он собирается встретиться с Трампом в США или Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для получения их комментариев, которые, в свою очередь, могут быть переданы Киеву.

Украинский лидер заявил в интервью Bloomberg, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, это может произойти уже в конце этого месяца. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский также заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии. Президент добавил:

"Я не хочу, чтобы все свелось к простому обещанию отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного".

Отмечается, что хотя переговоры Киева с союзниками о гарантиях безопасности за последние недели значительно продвинулись, территориальные вопросы остаются главным камнем преткновения в переговорах по прекращению российского вторжения.

Что Трамп думает о Путине

Ранее Трамп заявил, что он "не в восторге" от президента России Владимира Путина, но публично не взял на себя обязательств по принятию новых мер поддержки Украины.

The Telegraph писало, что он все больше разочаровывается в российском лидере Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Зеленского.

По словам собеседников издания, захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях - это сигналы Путину о том, что время на прекращение войны истекает.

