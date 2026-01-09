Почему вы застреваете в несчастливых отношениях: 5 незаметных причин

Эксперт дала полезные советы.

Сертифицированный лайф-коуч Стефани Лаззара назвала пять причин, по которым человек не разрывает несчастливые отношения и связи.

"Существует особый вид привязанности, который не ощущается спокойным, стабильным или безопасным, но от которого невероятно трудно уйти. Это не те отношения, где кто-то постоянно присутствует, ясно общается и выбирает вас без колебаний. Это те, где связь приходит и уходит; где близость появляется сегодня, а завтра исчезает. Где вы чувствуете себя почти избранным, но никогда полностью. Часто это те отношения, в которых вы несчастны, но не можете уйти", - отметила эксперт в своей статье для YourTango.

По ее словам, если кто-то несчастен в отношениях, но не может из них выйти, обычно это происходит по этим 5 причинам:

Видео дня

Непостоянная связь захватывает нервную систему. Эмоционально недоступные отношения часто следуют модели, которую психологи называют прерывистым подкреплением, тому же механизму, который делает азартные игры вызывающими зависимость. Исследования показывают, что непредсказуемые вознаграждения создают более сильную привязанность, чем постоянные. Когда привязанность непостоянна, мозг выделяет больше дофамина в моменты связи, не потому что связь здоровее, а потому что она редка.

Эмоциональная дистанция создает иллюзию, а не близость. Когда кто-то не может полностью раскрыться эмоционально, ваш разум заполняет пробелы. Вы представляете, что могло бы быть. Вы проигрываете моменты, когда они были открыты. Вы цепляетесь за то, кем они были в начале или кем, как казалось, они могли бы стать.

Тоска может казаться безопаснее, чем быть выбранным. Для людей, которые рано поняли, что близость нестабильна или условна, полная эмоциональная доступность может казаться непривычной, даже угрожающей или просто "странной".

Отторжение обращается внутрь, когда неопределенность становится нормой. Отношения с эмоционально недоступными партнерами редко заканчиваются благополучно. Пробел в их эмоциональном развитии становится очевидным, как и их неспособность четко выражать свои эмоции. Даже когда вы рискуете задавать сложные вопросы и проявлять уязвимость, они просто не могут ответить вам взаимностью. В итоге в таких отношениях ни четкого "нет", ни четкого "да". Нет заключительного разговора. Двусмысленность и постоянная неуверенность не дают выхода боли другого.

Уход может ощущаться как ломка. Расставание с эмоционально недоступным партнером - это не просто эмоциональная потеря. Это абстиненция для вашей нервной системы. Ваше тело скорбит не только по человеку; оно скорбит по модели связи, на которую ваша система полагалась, чтобы чувствовать себя хорошо. И часто за этим следует стыд: почему я не могу отпустить, когда знаю, что все плохо? Потому что знание чего-либо на когнитивном уровне не успокаивает активированную систему привязанности.

"Исцеление от этой модели поведения начинается с того, чтобы назвать цену, которую приходится платить за то, что остаешься привязанным к человеку, который не может полностью тебя понять. Это похоже на то, чтобы научиться терпеть дискомфорт от постоянства. Позволить спокойствию казаться непривычным, не предполагая, что это неправильно. И постепенно учить свою нервную систему тому, что связь не обязательно должна причинять боль, чтобы быть настоящей", - объяснила коуч.

Напомним, ранее эксперт назвала 4 признака на свадьбе, которые могут предсказать будущий развод пары.

Вас также могут заинтересовать новости: