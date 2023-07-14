Женщин призывают не надевать в аэропорт бюстгальтеры с косточками.

Эксперты по путешествиям предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками.

Как пишет The Sun, некоторые сканеры в аэропортах более чувствительны к металлическим компонентам в косточках традиционных поддерживающих бюстгальтеров, что приводит к срабатыванию сканеров службы безопасности аэропорта. Чтобы избежать дополнительных проверок, путешественницам предлагают использовать спортивные бра или бюстгальтеры с мягкой косточкой.

При этом эксперты советуют женщинам, которые попадают в подобную ситуацию в аэропорту, сразу же сообщить женщине-сотруднице службы безопасности о наличии бюстгальтера с косточками, чтобы избежать неловких ситуаций и неприятных обысков.

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"Сначала она, вероятно, будет использовать ручной металлоискатель, чтобы увидеть, где именно срабатывает сигнал. После этого она может захотеть провести обыск вручную, и вы имеете полное право попросить, чтобы его провели в приватной зоне. Вас не попросят раздеться", – отметил эксперт.

В то же время сообщается, что бюстгальтеры – это не единственный предмет одежды, из-за которого пассажиров могут попросить пройти дополнительную проверку в аэропорту.

Как пояснила бывший офицер службы безопасности на транспорте Жасмейн Вашингтон, часто у людей могут быть проблемы из-за обуви – на контроле ее могут попросить снять. Чтобы ускорить процесс прохождения проверки, она советует пассажирам выбирать обувь, которую можно легко и быстро снять. Также стоит надевать под обувь носки.

Чтобы ускорить процесс прохождения проверки на безопасность в аэропорту, стоит соблюдать еще несколько простых правил:

1. Заранее снять с себя шарфы, ремни, верхнюю одежду, часы и слишком массивные украшения, положив их в специальный ящик, который будет отправлен на сканирование.

2. Избавиться от всех жидкостей объемом более 100 мл перед прохождением проверки, также нельзя иметь при себе стаканчики с напитками.

3. Если вы везете в ручной клади жидкие предметы гигиены объемом до 100 мл, их необходимо заранее запаковать в герметичный пакет и достать из сумки/рюкзака.

4. Ноутбуки и прочую электронику также стоит доставать из ручной клади перед проверкой.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о повышенной загруженности аэропортов Европы в связи с началом пикового сезона летних отпусков.

При этом туристические эксперты рассказали, что избежать хаоса в аэропортах этим летом можно соблюдая несколько простых правил: не планировать слишком плотные стыковки, летать только с ручной кладью, путешествовать по будним дням и в утренние часы.

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