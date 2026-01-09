Какие модели Toyota могут проехать более 300 тысяч километров: эксперты назвали топ-5

Эти модели известны своей надежностью и выносливостью.

За последние десятилетия технический прогресс в автомобильной промышленности привел к тому, что средний автомобиль может проехать более 300 тысяч километров, если соблюдать определенные интервалы технического обслуживания. Поэтому компания Consumer Reports составила рейтинг моделей, которые, по результатам ее опросов, могут проехать такое расстояние, передает Jalopnik.

Поэтому эксперты добавили в список пять лучших моделей Toyota.

Toyota Tacoma 2025

Надежность уже давно является главным преимуществом этой модели. В частности, одометр Tacoma 2008 года, которая была представлена на YouTube-канале ToyotaJeff Reviews, показал 2,5 млн километров.

"Что касается Tacoma 2025 года, то она заняла седьмое место среди 12 самых долговечных автомобилей по рейтингу Consumer Reports, а ее надежность была оценена как значительно выше средней. Этот среднеразмерный пикап также получил оценку выше среднего в опросах удовлетворенности владельцев, а тестировщики CR отметили его внедорожные характеристики и удобные элементы управления как сильные стороны", - добавили в материале.

2025 Toyota Highlander

Этот кроссовер занял шестое место из 12 лучших, что говорит о том, что он менее проблемный, чем Tacoma. Оценки удовлетворенности владельцев выше среднего, а кроссовер-SUV получает похвалу от тестировщиков CR за комфортную езду и просторный второй ряд сидений.

"Однако даже с этими преимуществами Highlander 2025 года далек от совершенства. Consumer Reports отмечает, что новый турбочетырехцилиндровый двигатель ощутимо менее совершенен, чем предыдущий V6, а информационно-развлекательная система несколько уступает по удобству использования. Кроме того, пространство третьего ряда сидений, как говорят, несколько меньше по сравнению с другими среднеразмерными трехрядными SUV", - добавляют в издании.

Toyota Corolla 2025

Toyota Corolla нельзя игнорировать, если речь идет о надежности. Такой автомобиль зарекомендовал себя как очень надежный союзник на протяжении нескольких поколений, поэтому если его должным образом обслуживать, то он без проблем проедет сотни тысяч километров.

Известно, что есть люди, которые проезжают на своих Corolla более 800 тысяч километров, что говорит обо всем, что необходимо знать об их долговечности.

"Между тем, Corolla 2025 года получила впечатляющие результаты в опросе CR по надежности. С момента ее выпуска было выдано только одно отзыв, и владельцы, судя по отсутствию жалоб на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), наслаждаются безупречной ездой. Даже если что-то пойдет не так, многие сочтут расходы на ремонт вполне приемлемыми, поскольку средняя годовая стоимость ремонта Toyota Corolla составляет 362 доллара, согласно RepairPal", - объясняют эксперты.

Toyota Prius 2025

Prius - это автомобиль, который после своего дебюта в 1997 году предоставил технологию самозаряжающихся гибридных автомобилей и с тех пор отличается высокой надежностью.

"Модели Prius второго и четвертого поколения, в частности, известны своей качественной сборкой и надежностью, и такие примеры, как этот правильно эксплуатируемый и обслуживаемый Prius второго поколения с пробегом более 500 000 миль (800 тысяч километров - УНИАН), являются доказательством того, как долго могут служить эти автомобили", - добавляют в Jalopnik.

В то же время модель 2025 года заняла четвертое место в списке самых долговечных автомобилей по версии Consumer Reports, получив выше среднего баллов в опросах по надежности и удовлетворенности владельцев.

Toyota Camry 2025

Toyota Camry занимает первое место в рейтинге долговечности Consumer Reports за 2025 год. Эта модель, как и многие другие, имеет очень прочную репутацию надежности.

"Модель 2025 года получила значительно выше средних оценок за надежность и удовлетворенность владельцев. Большинство комплектаций также стали заметно эффективнее, поскольку Toyota Camry теперь доступна только как полноценный гибрид", - подчеркивают в публикации.

