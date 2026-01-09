Зеленский внес в Раду представление об увольнении Малюка

Таня Поляковская

Парламент рассмотрит это представление в ближайшее время.

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель ВР Руслан Стефанчук, парламент рассмотрит это представление в ближайшее время, в соответствии с установленной процедурой.

Спикер также опубликовал фото документа, где указано, что представлять его на пленарном заседании ВР уполномочена представитель президента в парламенте Галина Михайлюк.

Видео дня

Увольнение Малюка: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский встретился с Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ. Глава государства отметил, что поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе.

Кроме того, Зеленский заявил, что провел встречу с начальником Центра специальных операций "А" СБУ Евгением Хмарой. По данным СМИ, кандидатура Хмары рассматривается на должность нового главы СБУ.

Впоследствии на сайте президента появился указ о назначении Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. А Малюк после отставки остается в системе СБУ для координации асимметричных спецопераций. Назначение Хмары связано с акцентом на боевую работу и масштабирование опыта ЦСО "А".

Впоследствии сам Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, но остается в системе, чтобы реализовывать спецоперации, которые нанесут врагу максимальный ущерб.

Вас также могут заинтересовать новости: