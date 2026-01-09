Зеленский раскрыл детали плана создания свободной экономической зоны на Донбассе

Президент назвал этот формат "сложным, но справедливым".

Украина рассматривает предложенный Соединенными Штатами план создания свободной экономической зоны на Донбассе после возможного прекращения боевых действий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что в случае реализации такая буферная территория, которая образовается после отвода войск, могла бы стать зоной, где будут вести деятельность бизнесы, а люди будут жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, реализация этого плана потребует зеркальных шагов со стороны России и внутреннего обсуждения в Украине. Президент предположил, что зона могла бы появиться в отдельных районах Донбасса и стать компромиссом, при котором обе стороны отвели бы войска на расстояние, достаточное для нормальной жизни.

Говоря о возможном мирном соглашении, он сказал, что другой вариант прекращения боевых действий заключается в сохранении позиций сторон, и нерешенные вопросы тогда решались бы дипломатическим путем.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта", - подчеркнул Зеленский и добавил, что такой подход был бы проще для реализации и контроля со стороны союзников Украины.

Свободная экономическая зона на Донбассе

Как сообщал ранее УНИАН, в декабре Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, представляя журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана. Он фактически признал, что Киев готов пойти на это для создания демилитаризованной зоны. Однако России придется согласиться сделать то же самое в рамках урегулирования. Тогда отмечалось, что этот проект мирного плана далек от окончательного варианта и не согласован с Россией.

Впоследствии президент объяснял, что на подконтрольных Украине территориях свободной экономической зоны должно быть именно украинское управление, полиция и т.д. "А уже там, где они, – куда они ушли, – находятся их силы. Так как веры россиянам нет, и они уже неоднократно нарушали свои обещания, то контактная линия сегодняшняя превращается в линию фактически свободной экономической зоны. Там должны тогда быть международные силы, которые реально на земле гарантируют, что никто не зайдет туда ни под каким видом – ни "зеленые человечки", ни переодетые в гражданские российские военные", – говорил Зеленский.

Между тем Трамп отказался комментировать вопрос Донбасса, когда его спросили, как могла бы работать "свободная экономическая зона" на Донбассе и других землях, захваченных Россией. "Я не хочу делать это сейчас. Это очень сложная ситуация. Но это сработало бы, и многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, чего я хочу – это остановить гибель 25 тысяч человек каждый месяц", – сказал он.

