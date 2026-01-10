Курс валют 10 января: сколько стоит евро и доллар в обменниках сегодня

Алексей Козырев предупредил спекуляциях с евро.

Курс доллара в Украине в субботу, 10 января, в обменниках и работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием от 42,70 до 43,15 гривни и продажа от 43,30 до 43,55 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он считает, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 49,70 до 50,40 гривни и продажа от 50,50 до 50,90 гривни.

"За счет большого разброса котировок покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменных пунктов евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке. Общий настрой наличного рынка на определенную девальвацию гривни сохранится", - объяснил эксперт.

По его мнению, разница между покупкой и продажей доллара возрастет до 20-35 копеек, а евро - в пределах до 20-50 копеек. При этом, аналитик указал, что даже оптовые обменники увеличат спред по валюте в пределах 20-30 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 42,99 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

