Ученые нашли мумию мужчины, умершего в результате несчастного случая на шахте более тысячи лет назад

Мумифицированные останки мужчины возрастом 1100 лет свидетельствуют о том, что он, вероятно, погиб в результате несчастного случая на древнем месторождении бирюзы в Чили. Об этом пишет Live Science.

Согласно новому исследованию, опубликованном в Международном журнале остеоархеологии, обширные следы тупой травмы, обнаруженные на скелете мужчины, указывают на то, что он умер в результате обвала горных пород или шахтного развала.

Отмечается, что естественно мумифицированное тело, а также погребальные принадлежности, в том числе лук и стрелы, а также набор для употребления галлюциногенных наркотиков, были первоначально обнаружены в 1970-х годах в районе, расположенном недалеко от доиспанского месторождения бирюзы в северном чилийском городе Сальвадор, посреди пустыни Атакама. Видимый перелом кости левой голени мумии указывал на то, что мужчина мог "попасть в аварию", однако полный анализ тела был завершен только в 2023 году.

Каталина Моралес и Франсиско Гарридо, археологи из Национального музея естественной истории в Сантьяго, использовали компьютерную томографию и рентгеновские снимки, чтобы выявить мельчайшие детали обширной травмы, которая, вероятно, привела к смерти мужчины. Они сообщили:

"Вероятно, шахтер спустился в шахту и использовал каменные молотки, чтобы добыть бирюзу из окружающей породы".

Интересно, что в ходе анализа мумии исследователи обнаружили, что мужчине на момент смерти было от 25 до 40 лет. Радиоуглеродный анализ показал, что она датируется периодом между 894 и 1016 годами нашей эры, что относит её к началу позднего промежуточного периода в центральных Андах, между империей Вари и возвышением империи инков.

Травмы, полученные мужчиной

По словам ученых, на верхней части позвоночника мужчины были обнаружены многочисленные незажившие переломы. У него также были переломы ребер, лопатки и ключицы, что указывает на "сильный удар по обширной области" верхней части спины, показывая, что "верхняя левая часть грудной клетки приняла на себя основной удар". Удар сместил несколько позвонков и разрушил грудную клетку.

Кроме того, исследователи обнаружили перелом у основания позвоночника, который был результатом первоначальной травмы верхней части спины. Они написали:

"Травмы верхней и нижней частей позвоночника обычно связаны с серьезным повреждением спинного мозга и высокой смертностью".

Важно, что на черепе, шее и руках мужчины не было обнаружено никаких повреждений, что указывает на то, что удар произошел, когда мужчина находился в положении головой вниз. Возможно, он активно занимался добычей полезных ископаемых или пытался защитить голову руками, когда на него упал тяжелый предмет сверху. Подобные травмы наблюдаются у людей, пострадавших от землетрясений, а также при производственных травмах в лесной, строительной и горнодобывающей промышленности.

Как добывали бирюзу в то время

По словам исследователей, добыча бирюзы в пустыне Атакама практиковалась на протяжении двух тысячелетий. Шахтеры использовали специальное оборудование - включая каменные молотки, деревянные и каменные лопаты и корзины - для извлечения полудрагоценного камня и доставки его в лагерь, где бирюза превращалась в бусины. Многие из этих бусин затем продавались или обменивались вдоль обширной доиспанской инкской дорожной системы.

Большинство древних бирюзовых шахт были открытыми и неглубокими, поэтому шахтеры не носили защитное снаряжение. Однако, по словам исследователей, шахта в Сальвадоре была одной из немногих, в которой имелись подземные галереи.

"Учитывая археологический контекст, этот человек, вероятно, погиб во время добычи бирюзы, когда камень упал ему на спину с потолка шахты. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять условия жизни древних шахтеров", - отметили ученые.

