'Орешник' по Львову – одинаковый вызов и для Варшавы, и для Будапешта, - Зеленский

Показательное использование Россией "Орешника" близко к границам Европейского Союза - это вызов и для Варшавы, и для многих других столиц. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил, что Россия применила ракету "Орешник" против Львовской области.

"Это снова было показательно близко к границам Евросоюза, а это - если с точки зрения применения баллистики средней дальности - одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что всем следует понимать одинаково и одинаково серьезно, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

"Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная. Есть ли у нас сейчас такая система? Вопрос без ответа, потому что все в Европе - есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", - подчеркнул Зеленский.

Россия применила "Орешник" против Украины

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой россияне ударили по территории Львовской области в ночь на 9 января.

В СБУ отметили, что по предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Среди найденного, в частности, блок стабилизации и наведения, запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации и сопла с платформы блока разведения.

