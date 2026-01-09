'Сигнал Европе': в NYT предположили, зачем РФ нанесла по Украине удар 'Орешником'

Издание отметило, что Россия таким образом обостряет боевые действия в Украине.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что нанесло удар по западной Украине баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерную боеголовку. Как говорится в статье The New York Times, это является угрожающим предупреждением от президента России Владимира Путина на фоне активизации переговоров под эгидой США о прекращении войны.

Издание отметило, что это уже второй случай за время полномасштабной войны, когда Москва применила ракеты типа "Орешник".

"Выбор западной Украины – вблизи границы с Польшей, членом ЕС и НАТО – в качестве цели, по-видимому, имел целью послать сигнал Европе, которая активно поддерживает Киев в переговорах по урегулированию конфликта", – говорится в статье.

Более того, по мнению издания, этим ударом Россия эскалирует боевые действия в Украине, в то время как сдержанно реагирует на вызовы в других регионах мира, в частности в Венесуэле.

В материале упоминается, что на прошлой неделе администрация Трампа отстранила от должности союзника России, президента Николаса Мадуро. Кроме того, в среду, 8 января, США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер под российским флагом, который Вашингтон внес в санкционный список за незаконные поставки нефти.

В пятницу, 9 января, Россия заявила, что использовала ракету "Орешник" и другое оружие для удара по объектам, связанным с производством дронов и энергетической инфраструктурой в Украине.

Рано утром вблизи западного города Львов прогремели взрывы после того, как украинские военные предупредили о возможном запуске ракеты с российского стратегического ядерного полигона "Капустин Яр", который находится вблизи Каспийского моря.

Издание поделилось, что ракетный комплекс "Орешник" может нести обычные или макетные боеголовки в дополнение к ядерным. Секретарь комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко сообщил, что боеголовки, использованные в пятницу, не содержали взрывчатки.

Поэтому издание сделало предположение, что Россия запустила ракету в основном с целью послать сигнал, который некоторые европейские чиновники расценили как угрозу.

Также в статье отмечается, что министерство обороны России назвало удар ответом на попытку Украины в прошлом месяце атаковать одну из резиденций Путина в России. Однако украинские чиновники назвали заявления Кремля об атаке на резиденцию ложью. По их мнению, Москва таким образом пытается сорвать мирные переговоры и не исключили, что Россия может искать повод для усиления ударов.

Примечательно, что в американской разведке пришли к выводу, что нет доказательств того, что такая атака на резиденцию Путина имела место.

Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества принять меры для наказания России в ответ на удар:

"Необходима четкая реакция мира. Прежде всего от Соединенных Штатов, к сигналам которых Россия действительно прислушивается. Россия должна получить сигналы о том, что ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и должна ощущать последствия каждый раз, когда она снова сосредотачивается на убийствах и уничтожении инфраструктуры", – отметил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины показала обломки баллистической ракеты "Орешник". В сообщении указывается, что среди найденного: блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты), запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации и сопла с платформы блока разведения. Следователи квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре как военное преступление. В СБУ заявили, что Россия пыталась уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Также мы писали, что в сети опубликовано видео момента атаки российской баллистической ракетой "Орешник" одного из объектов во Львовской области. В России заявили, что ракета якобы уничтожила этот объект критической инфраструктуры. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что баллистическая ракета двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.

