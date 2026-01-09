'Превратятся в холодильники': эксперт оценил, когда промерзнут дома без отопления

Станислав Игнатьев отметил, что обычная пятиэтажка при сильных морозах рискует полностью замерзнуть за сутки.

Половина Киева осталась без теплоснабжения в результате массированного российского обстрела 9 января. Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН отметил, что в условиях стремительного снижения температуры в ближайшие дни дома без отопления рискуют превратиться в холодильники.

"Это будет замораживание жилого фонда. Например, обычная пятиэтажка при таких морозах, которые начинаются в ночь на 10 января, за сутки превратится в холодильник. Если это девятиэтажка-панелька, где часть квартир утеплена, то полтора суток", - отметил эксперт.

Игнатьев добавил, что температура в новых жилых домах 2015-2020 годов при таких условиях может держаться трое суток.

"Если за трое суток мы не восстановим теплоснабжение, то эти дома также начнут промерзать", - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что у домов, которые получают тепло из котельных, проблем не будет.

"У нас есть точечные котельные. Они также обеспечивают определенные районы теплом. Главное, чтобы работала насосная группа и было электричество", - подытожил Игнатьев.

Отопление в Киеве после удара России - последние новости

В результате вражеской атаки 9 января половина столицы осталась без теплоснабжения. Как отмечал мэр города Виталий Кличко, без отопления остались 6 тысяч домов. Из-за сложной ситуации он даже призвал киевлян выезжать за пределы столицы, если у них есть такая возможность.

Как позже сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Россия целенаправленно атаковала районные котельные. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Правда, в КГГА затем сообщили, что это стандартная процедура, которая не свидетельствует о длительном отсутствии отопления.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что Россия сильно повредила крупнейшие киевские теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, на время ремонта те дома, которые получали тепло из поврежденных ТЭЦ, могут отапливаться по временным схемам.

Следует отметить, что Кличко пообещал, что части Киева вернут тепло до конца суток.

