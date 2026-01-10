'Мы движемся к заключительному этапу': Зеленский объяснил, как он относится у возобновлению диалога ЕС и России

Президент подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к подлинной дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против взаимодействия Европы с Россией, если российский лидер Владимир Путин поймет серьезность этих переговоров. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, он сказал:

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к заключительному этапу, даже если пока не знаем, как он будет выглядеть".

Зеленский подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к подлинной дипломатии. По его словам, Украина никогда не признает оккупированные территории Россией, даже несмотря на то, что рассчитывает восстановить суверенитет над всей своей территорией в будущем.

Президент также призвал США более систематически реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина до сих пор не получила все обещанные зенитные ракетные комплексы Patriot и боеприпасы.

Возможность возобновления диалога ЕС и России

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони сказала, что на фоне международных усилий по прекращению войны в Украине настало время для переговоров между ЕС и РФ.

Германия в этом вопросе занимает иную позицию. И. о. председателя Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году Вольфганг Ишингер заявил, что прямые переговоры европейцев с правительством РФ сейчас бессмысленны. По его словам, вероятнее всего, Москва заинтересована в переговорах только с Вашингтоном.

