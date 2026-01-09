В Украине запретили самое популярное программное обеспечение для бухгалтеров

В целом в перечне запретов содержится 27 наименований программного обеспечения и коммуникационного оборудования.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования, в который попали, в частности, некоторые очень популярные программы из-за их российского происхождения. Об этом сообщает сайт Службы.

Отмечается, что этот перечень является официальным источником информации для органов государственной власти и местного самоуправления, воинских формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры. Использование запрещенных программ этими структурами "создает недопустимые риски для национальной безопасности".

"Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Видео дня

Какие именно программы вошли в перечень

Так, в перечне, который приводит Служба, указано 27 наименований программного обеспечения и/или коммуникационного (сетевого) оборудования.

Среди них, в частности:

"1C: Бухгалтерия 8 для Украины",

"1C: Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины",

"1C: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины",

"1C: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Украины",

"UA-Бюджет",

"BAS Розничная торговля",

"BAS Документооборот КОРП".

Запрет российского программного обеспечения

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине уже запрещали самую популярную бухгалтерскую программу "1С". Тогда определенные указом президента санкции предусматривали блокирование доступа к сервисам "Яндекс", "1С", "Софтлайн Групп", "Корпорации Парус" и еще ряда российских IT-компаний. Кроме того, предполагалось, что будут заблокированы и сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что решение о запрете использования в Украине "1С" было принято из-за того, что через нее Россия осуществляла кибершпионаж и мощные кибератаки.

В то же время в Службе безопасности Украины тогда заявили, что частные компании смогут и в дальнейшем пользоваться программным обеспечением "1С", ведь правоохранители не могут заставить их отказаться от продукта.

Вас также могут заинтересовать новости: