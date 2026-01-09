Ситуация сложная, но контролируемая: Кличко рассказал, когда в Киеве возобновится подача тепла и воды

После массированного российского обстрела этой ночью половина многоквартирных домов Киева без теплоснабжения из-за поврежденных объектов критической инфраструктуры. Части домов подачу тепла возобновят уже сегодня вечером. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Видео дня

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение в домах киевлян после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы. Напомню, половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером", – сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, он отметил, что водоснабжение возобновлено в Печерском районе и постепенно восстанавливается в районах на левом берега города.

"Также в городе перебои с водоснабжением. В настоящее время его восстановили в Печерском районе и постепенно возобновляют в районах левого берега города. Но необходимо время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", - отметил мэр Киева.

Также Виталий Кличко напомнил о пунктах обогрева, где жители столицы могут согреться, получить горячие напитки и зарядить гаджеты.

"Напомню также, что в Киеве подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты. Этой осенью их стало больше: почти 200 пунктов обогрева и подзарядки теперь функционируют в торговых центрах города. Обращаюсь к киевлянам, у которых дома есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание. Только во взаимной поддержке, человечности, помощи друг другу мы выстоим!" – написал Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

Вас также могут заинтересовать новости: