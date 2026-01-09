Что есть для укрепления иммунитета зимой: диетологи назвали 6 лучших фруктов

Употребление этих фруктов значительно поддерживает ваше здоровье.

Употребление фруктов для иммунитета может помочь вам оставаться здоровыми независимо от времени года. Но это еще важнее зимой, ведь холодный, сухой воздух и больше времени, проведенного в помещении, могут способствовать распространению вирусов и ослаблять естественные защитные силы организма. Поэтому диетологи рассказали для martha stewart о 6 лучших фруктах, которые укрепляют иммунитет зимой.

Киви

"Киви является отличным источником витамина С, который необходим для поддержания выработки лейкоцитов и борьбы с инфекциями. Они также содержат витамин К и антиоксиданты, которые поддерживают общее состояние здоровья и помогают уменьшить воспаление", - рассказывает зарегистрированный диетолог и основательница Nutrition Now Counseling Лорен Манакер.

Апельсин

Как отметила диетолог Дженнифер Хиллис, апельсины содержат витамин C, который помогает укрепить иммунную систему, защищая клетки вашего организма.

Кроме того, апельсины также содержат гесперидин, растительное соединение, которое есть в цитрусовых.

"Гесперидин обладает многочисленными преимуществами, поддерживающими иммунную систему благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам", - добавила Хиллис.

Гранат

Гранат является еще одним фруктом, который может укрепить ваш иммунитет этой зимой.

"Гранаты богаты антиоксидантами, в частности полифенолами, которые помогают уменьшить воспаление и защищают клетки от повреждения", - отметил Манакер.

Также они содержат витамин C и клетчатку, питательные вещества, которые способствуют здоровью кишечника. По словам диетолога Симы Шах, это важно, ведь здоровье кишечника имеет решающее значение для хорошего иммунитета.

Манго

"Манго, возможно, не является первым продуктом, который приходит на ум, когда речь заходит об иммунитете, но его красивый ярко-оранжевый цвет говорит об обратном. Ярко-оранжевая мякоть означает, что оно содержит каротиноиды, такие как бета-каротин, предшественник витамина А", - объясняет Шах.

Как добавляет специалист, витамин A очень важен для иммунитета, ведь он поддерживает развитие и реактивность иммунных клеток. Кроме того, манго богато другими питательными веществами, такими как витамин С, витамин Е и фолаты.

Черника

Шах говорит, что высокое содержание клетчатки и фитохимических веществ в чернике способствует развитию полезных бактерий в кишечнике, уменьшает воспаление и поддерживает прочность слизистой оболочки кишечника. Это важно, ведь более 70% иммунных клеток организма находятся в кишечнике.

"Клетчатка в чернике помогает замедлить пищеварение и поддерживать здоровый уровень сахара в крови, что со временем может улучшить чувствительность к инсулину. Это важно, поскольку хронически высокий уровень сахара в крови может ухудшить функцию иммунных клеток и ослабить способность организма бороться с инфекциями", - предупреждает диетолог.

Грейпфрут

Грейпфрут, как и апельсины, богат витамином C, который поддерживает иммунитет.

"Он также содержит полезные растительные соединения, флавоноиды и каротиноиды, которые поддерживают иммунную систему, борясь с воспалениями и помогая клеткам взаимодействовать между собой", - добавляет Хиллис.

Также этот фрукт содержит витамины группы B, такие как фолаты, тиамин, витамин В6 и рибофлавин. Эти витамины могут контролировать окислительный стресс и воспалительные реакции, уверяет диетолог.

