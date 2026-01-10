'Мирным путём, либо более жесткими методами': Трамп о взятии под контроль Гренладии

По его мнению, НАТО должно это понимать, ведь он "спас его".

Президент Дональд Трамп считает, что если США не заполучат Гренландию, ее захватят Китай или Россия.

"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я об этом скажу. Но прямо сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией - нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Россия или Китай возьмут Гренландию под контроль, а нам не нужны они в качестве соседа", - сказал американский лидер.

По его мнению, НАТО должно это понимать, ведь он "спас его".

"Я хотел бы заключить сделку простым способом. Если мы не сделаем это простым способом, мы сделаем это трудным способом. Тот факт, что они (видимо, имеется ввиду Дания, - УНИАН) высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землёй, - заявил он.

По словам Трампа, "за пределами Гренландии прямо сейчас повсюду российские эсминцы, китайские эсминцы и российские подводные лодки". Президент добавил:

"Мы не собираемся позволить России или Китаю оккупировать Гренландию, потому что именно это они бы сделали, если бы мы не действовали. Поэтому мы собираемся что-то сделать с Гренландией, либо мирным путём, либо более жесткими методами".

Претензии Трампа на Гренландию

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО. Он дал понять, что считает НАТО практически недееспособным без ведущей роли США.

