Враг повредил крупнейшие ТЭЦ в Киеве: эксперт рассказал о последствиях ночной атаки РФ

Станислав Игнатьев отметил, что время восстановления теплоснабжения будет зависеть от того, какое оборудование необходимо заменить.

В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.

Как рассказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в результате повреждений ТЭЦ-5 полностью прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь ограничила.

По его словам, на полноценное восстановление теплоснабжения в столице может потребоваться от нескольких дней до месяцев, но есть возможность переключить киевлян на альтернативные источники.

Видео дня

"ТЭЦ-5 не подает тепло в сеть, ТЭЦ-6 работает на выдачу тепла где-то на уровне 30%. Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4, - УНИАН), по публичной информации, почти не пострадала и частично обеспечивает Левый берег. Грубо говоря, весь Левый берег сейчас держится на Дарницкой ТЭЦ", - подчеркнул эксперт.

На вопрос о перспективах восстановления отопления в столице, эксперт отметил, что все будет зависеть от оборудования, которое необходимо заменить. Он отметил, что сейчас в Киеве работают комиссии, которые занимаются оценкой нанесенных повреждений.

"Если это насосное оборудование, то его можно очень быстро восстановить - и за счет местных производителей, и за счет европейских партнеров. Если повреждено котельное оборудование, то оно также ремонтируется. Если же речь идет о генерирующем оборудовании, то есть генераторах, трансформаторах, паровых турбинах, то это искусственное оборудование. И это на месяцы", - пояснил эксперт.

В свою очередь, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН добавил, что на время ремонта те дома, которые получали тепло от ТЭЦ-5, могут отапливаться по временным схемам. Он добавил, что в городе достаточно районных котельных для переключения тех потребителей, которые получали тепло от поврежденных ТЭЦ.

"Они были под обстрелами, и некоторые из них повреждены, но минимальную температуру удастся обеспечить", - указал эксперт, намекая, что об апокалиптических сценариях пока говорить преждевременно.

Ночная атака РФ на Киев - главные новости

В ночь на 9 января Россия массированно обстреляла Киев дронами и ракетами, в результате чего у части жителей столицы и области возникли перебои со светом, водой и теплом.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, без тепла в Киеве осталась более половины домов - 6 тысяч. Также в столице вводились экстренные отключения света. По данным ДТЭК, по состоянию на середину дня без света в Киеве оставались 417 тысяч семей.

Позже столичные власти сообщили о восстановлении водоснабжения в столице. В свою очередь, мэр Киева пообещал вернуть отопление в часть киевских домов до конца суток.

Вас также могут заинтересовать новости: