Важно заблаговременно позаботиться о гардеробе и личных вещах.

Очереди в аэропортах неизбежны, особенно в период праздников и сезон отпусков. Чтобы не опоздать из-за этого на рейс, туристам нередко советуют выбирать более ранние вылеты, однако это не единственный способ "побороть толпы".

В комментарии Daily Mail частый путешественник и основатель сайта о путешествиях godsavethepoints.com Гилберт Отт рассказал, как избежать задержек при прохождении проверки на безопасность в аэропорту – и речь идет не о покупке специальной услуги fast-track. Здесь скорее речь идет о гардеробе и своевременной подготовке.

"В зависимости от правил, по которым вы вылетаете, стоит снять все слои одежды и предметы с металлом, такие как ремень и драгоценности, задолго до того, как вы фактически подойдете (к сканерам безопасности – ред.), чтобы положить свои вещи в лотки или пройти через сканер", – говорит эксперт.

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При этом он советует продумать упаковку таких предметов, как ноутбук или жидкости, так, чтобы на их извлечение уходило менее пяти секунд: "И да, я достаю свой ноутбук из сумки в тех местах, где это необходимо сделать, задолго до того, как доберусь до лотков".

Эту, казалось бы, простую истину Гилберт объясняет путем простых математических рассчетов.

"Подумайте вместе со мной на секунду: некоторые терминалы аэропортов проверяют более 70 тысяч пассажиров в день. Если вы подумаете о секундах, которые требуются каждому пассажиру, чтобы снять ремень, часы или другие вещи, это добавит как минимум 15 секунд на пассажира. Если в очереди 100 человек, эти 15 секунд составят 25 минут ненужной задержки", – поясняет он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям объяснил, почему авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете, и рассказал, что делать пассажирам, если для них нет свободных мест на борту.

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