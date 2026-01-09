Ученые рассказали, что находилось в желудке 3000-летней мумии крокодила

В древнем Египте крокодилы были не только страшными хищниками, их почитали.

3000-летняя мумия крокодила позволяет нам заглянуть в удивительный и захватывающий мир древних египетских ритуалов. Исследователи с помощью рентгена и компьютерной томографии смогли изучить эту сохранившуюся мумию и раскрыть тайны, которые она скрывала на протяжении тысячелетий, сообщает Daily Galaxy.

Издание поделилось, что этот крокодил, известный как образец 2005.335, найденный в Бирмингемском музее и художественной галерее, не является типичной древней мумией. В отличие от человеческих мумий, из которых удалялись органы, крокодил сохранился почти в полном объеме.

Указывается, что то, что находилось внутри крокодила, открыло новую страницу в понимании того, как древние египтяне взаимодействовали с животными, которых они почитали.

В древнем Египте крокодилы были не только страшными хищниками, этих животных почитали. Бог-крокодил Собек считался символом силы, защиты и даже плодородия. Речные монстры считались священными и были символами силы.

Более того, как говорится в статье, некоторых из них разводили и ловили для проведения специальных религиозных ритуалов.

"Наша работа выявила большое количество информации как о жизни крокодила, так и об обращении с его останками после смерти. Мумии уже давно являются источником восхищения для посетителей музеев разного возраста. Наша работа предоставляет уникальную возможность познакомить посетителей с историей этого животного", - рассказала археозоолог из Манчестерского университета Лидия Макнайт.

Согласно пресс-релизу Манчестерского университета, египтяне верили, что мумифицируя крокодилов и принося их в жертву, они могут обеспечить себе защиту от опасностей, которые представляли эти животные.

Как отмечается в публикации, в Египте было обнаружено тысячи мумифицированных крокодилов, многие из которых найдены в Фаюме, центре поклонения Собеку.

Благодаря современным технологиям ученые смогли заглянуть внутрь желудка крокодила, при этом не повредив его мумию.

Издание поделилось, что то, что они там нашли, было довольно интересным: гастролиты – небольшие камушки, которые эти рептилии глотают для облегчения пищеварения, и даже рыба, пойманная на бронзовый крючок.

"Наличие большего количества гастролитов в верхней части пищеварительного тракта свидетельствует о попытке переварить последний прием пищи животного и показывает, что оно умерло до того, как пища дошла до желудка", – говорится в пресс-релизе.

Макнайт также отметила, что рыба, которая все еще была прикреплена к крючку, свидетельствует о том, что крокодил был пойман непосредственно перед смертью. Поэтому было сделано предположение, что он был намеренно принесен в жертву, а не о том, что животное просто умерло от естественных причин.

В статье подчеркивается, что настоящей революцией здесь является то, как исследователи используют неинвазивные технологии для изучения древних останков. Вместо того, чтобы вскрывать мумии, рентгеновские лучи и компьютерная томография позволяют ученым заглянуть внутрь, не нанося вреда.

"Если раньше в исследованиях предпочтение отдавали инвазивным методам, таким как распаковка и вскрытие, то 3D-рентгенография дает возможность увидеть внутреннюю часть артефактов, не повреждая эти важные и увлекательные предметы", – отметил соавтор исследования, опубликованного в журнале "Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage".

Макнайт подчеркнула, что использование этих технологий позволяет создавать виртуальные модели, такие как та, что была создана для бронзового крючка, найденного в желудке крокодила.

