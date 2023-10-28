Живописные скалы Мохер, или Ирландия "как в кино"

Большинство людей, когда думают об Ирландии, представляют перед глазами изумрудные скалистые склоны с пасущимися овечками, омывающиеся бирюзовыми океанскими водами. И лучше всего эту картинку иллюстрируют знаменитые скалы Мохер. УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет, как попасть в этот живописный природный заповедник.

Дикий атлантический путь в Ирландии

Несмотря на небольшой размер, Ирландия может многое предложить туристам. Впрочем, особенно их привлекает знаменитая трасса Дикий атлантический путь (Wild Atlantic Way) вдоль береговой линии на западе страны, простирающейся с севера на юг. Он начинается в северном графстве Донегол (Lonely Planet внес его в топ рекомендуемых к посещению мест в 2024 году), затем проходит через графства Мэйо и Клэр и заканчивается в графстве Керри – всего около 2,5 тысяч километров, что делает его одним из самых длинных прибрежных маршрутов в мире.

Вдоль этого маршрута сосредоточено более 150 смотровых площадок, около 1000 разнообразных культурных, исторических и природных достопримечательностей, а еще более 2500 активностей на любой вкус.

Официально Дикий атлантический путь был запущен в 2014 году, сделав значительный толчок развитию туризма в Ирландии и ежегодно привлекая миллионы посетителей со всего мира. Это также способствовало развитию местной экономики, особенно в сельской местности, где туризм является ключевой отраслью. Кроме того, маршрут способствовал развитию устойчивого туризма и сохранению природного и культурного наследия западного побережья Ирландии.

В целом, Дикий атлантический путь – это место, которое невозможно охватить за один визит в Ирландию, и вам гарантированно захочется вернуться туда. Однако сначала туристы в основном пытаются попасть хотя бы к наиболее известным пунктам на маршруте. Среди них – знаменитые скалы Мохер, о которых дальше пойдет речь.

Немного фактов о скалах Мохер

Скалистый крутосклон под названием клиф Мохер (Cliffs of Moher) неоднократно признавались самой популярной туристической локацией в Ирландии. Ежегодно в эту местность, включенную в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, приезжает более миллиона туристов.

Скалы Мохер также можно было увидеть во многих известных музыкальных клипах, рекламных роликах и художественных фильмах, в том числе в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Поэтому неудивительно, что многие, увидев эти живописные кадры на экране или фото, желают попасть туда лично.

Ученые утверждают, что скалы Мохер, состоящие в основном из пластов намюрского сланца и песчаника, образовались около 320 миллионов лет назад, когда в течение длительного времени река сбрасывала песок, ил и глину в древний морской бассейн. В течение миллионов лет отложения, они уплотнялись и превращались в осадочные слои, которые сейчас можно увидеть над океаном.

Собственно, из-за такой особенности породы скалы Мохер являются довольно опасными – каждый год там гибнут туристы, в этом году клиф даже попал в десятку самых "смертоносных" природных достопримечательностей мира. Да, там уже давно обустроены безопасные пешеходные дорожки и всюду есть предупреждающие таблички, впрочем, кого это когда-либо останавливало? Всегда находятся туристы, которые не могут устоять перед соблазном приблизиться к самому краю.

Сейчас общая протяженность скал Мохер составляет около 14 километров – на южной стороне их высота достигает максимум 120 метров, а на северной – 214 метров.

Экскурсия к скалам Мохер

В начале 21 века в районе скал Мохер открыли экологически чистый комплекс для туристов с обустроенными тропами, смотровыми площадками, мини-музеем, кафе и сувенирным магазинчиком. Вход на территорию парка по состоянию на 2023 год – 12 евро.

Это место действительно невероятное красивое и стоит всех потраченных на него времени, сил и денег, и вам однозначно захочется приехать туда еще, ведь за один приезд здесь обойти все нереально – вы будете постоянно останавливаться, чтобы сделать фото, просто полюбоваться пейзажами или же перекусить "с видом" прямо на склонах.

Кроме того, и разную погоду скалы выглядят по-разному – и попасть именно в солнечный день считается особой удачей (больше всего шансов будет в июне-июле). Нам же посчастливилось в один день увидеть скалы и под дождем, и под солнцем – впечатления просто невероятные.

От центрального входа в заповедник можно пойти в две стороны. Тем, кто приезжает впервые, советуют отправиться более коротким маршрутом, а во вторую сторону пройти столько, сколько успеете и хватит сил. Впрочем, опыт показывает, что большинство туристов проходят по километру-два в каждую сторону, поэтому чем дальше вы доходите – тем больше у вас свободы и пространства.

Так, если пойти на юг, то маршрут составит около 5 километров – до руин замкаМохер-Тауэр (Moher Tower), построенного как сторожевая башня в 1808 году, на вершине горы Хегс-Хед (Hag's Head), что переводится как Голова Ведьмы.

Если идти на север, то маршрут будет длиннее – около 9 километров до замка О'Брайен-Тауэр (O'brien's Tower), построенного в 1835 году, в сторону деревни Дулин (там, говорят, есть еще один выход, но мы не проверяли).

В целом, на пути вам будет попадаться еще несколько интересных локаций – как природных, так и архитектурных.

Также клиф порадует любителей понаблюдать за дикой природой – на скалах гнездятся 29 видов птиц общей численностью до 30 тысяч особей. В частности, здесь есть чайки, гагарки и атлантические тупики (они, кстати, являются символом кафе на территории парка).

Кроме того, в океанических водах у скал можно наблюдать большое количество морских жителей, в том числе тюленей, дельфинов, полосатиков, китовых и даже акул.

Между тем, на склонах скал рядом с домашним скотом на выпасе также можно встретить диких коз, лис, барсуков и ирландских зайцев.

А еще там просто невероятные полевые травы и цветы!

Как добраться до скал Мохер

Клиф расположен в графстве Клэр между деревнями Лисканор и Дулин – попасть туда можно как с организованной экскурсиями, так и самостоятельно.

Большинство туристов приезжают на скалы Мохер с экскурсиями организованными группами – например, тур из Дублина будет стоить от 60 евро. Также есть немало туров из города Голуэй – они будут несколько дешевле.

Впрочем, туда легко можно добраться и самостоятельно – это и дешевле, и приятнее, ведь вы не будете ограничены во времени (ну ладно, разве что расписанием курсирования автобуса).

Самый простой вариант добраться до скал Мохер собственным ходом – ехать из города Голуэй около 75 километров. Конечно, можно взять в аренду авто (но стоит понимать, что это довольно дорогое удовольствие в Ирландии), а также можно воспользоваться общественным транспортом.

От Голуэя прямо до центрального входа на территорию парка ходит прямой автобус №350, билет на который стоит чуть меньше 10 евро в одну сторону. Лучше всего выезжать утренним автобусом в 8:00 (с прибытием на место в 10:12) – тогда будет еще не так много туристов на входе и больше успеете посмотреть, чтобы отправиться обратно автобусом после 15:00 (есть еще более поздний рейс, но это для очень рисковых).

Еще один вариант – остановиться в поселке Дулин. Говорят, там есть еще один вход на территорию комплекса, так что можно будет пройти скалы только в одну сторону с севера на юг. Впрочем, стоит понимать, что в такой местности выбор жилья минимален, а цены – кусаются.

Кроме того, есть и паромные экскурсии – от Голуэя и Дулина. Они в основном интересны тем, кто хочет посмотреть на скалы Мохер не только из них самих, но и издалека с воды. Часто эти экскурсии комбинируют с поездкой на Аранские острова (один на выбор или все три) – особенно популярны они стали после прошлогоднего ирландского кинохита "Банши Инишерина", который частично снимали на одном из трех островов. Но это уже отдельная экскурсия на целый день, ведь охватить за один день прогулку по скалам и морской круиз, тем более с высадкой на острова, просто нереально.

И поверьте, это место стоит того, чтобы вернуться снова – так что не расстраивайтесь, если не успеете все за один раз.

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Кроме того, мы подготовили для вас гид по самым интересным местам Дублина, а еще рассказали об уютном рыбацком городке Хоут, куда можно на несколько часов сбежать из шумной ирландской столицы.

Марина Григоренко