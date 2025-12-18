В сочетании с неплохими показателями в индексах преступности, стоимости жизни и здравоохранения, город имеет очень низкий уровень стресса.

В мире есть много городов, которые благодаря низкому уровню преступности, хорошо продуманной инфраструктуре и доступной стоимости жизни являются чудесными местами для спокойной жизни. Об этом пишет Time Out.

Цифровой финансовый сервис Remitly опубликовал результаты исследования, в котором оценивались уровень преступности, здравоохранения и стоимость жизни, а также среднее время, необходимое для преодоления 10 км, и средний уровень загрязнения воздуха в каждом месте, чтобы получить общий "индекс стресса".

Отмечается, что титул самого спокойного места для жизни во всем мире достался голландскому городу Эйндховен. Преодоление 10 км занимает всего 14 минут и 37 секунд, а город может похвастаться низкими среднегодовыми показателями загрязнения воздуха. В сочетании с неплохими показателями в индексах преступности, стоимости жизни и здравоохранения, город имеет очень низкий уровень стресса - всего 2,34 из 10.

Интересно, что расположенный на юге Нидерландов, Эйндховен не так популярен, как другие голландские города, такие как Амстердам и Роттердам, что, вероятно, способствует его спокойной атмосфере. Тем не менее, это признанный центр дизайна, промышленности и искусства, и вскоре здесь откроется второй филиал всемирно известного Рейксмузеума. В статье сказано:

"MU Hybrid Art House и Ton Smits Huis - это пара примечательных мест для иммерсивного искусства, но за выставками дизайна отправляйтесь в Kazerne. Магазины Nieuwe Emmasingel, Kleine Berg и Edisonstraat предложат множество вариантов, а если вы хотите хорошо провести вечер, Café Wilhelmina, Café ‘t Rozenknopje и FIFTH - хорошие места для начала".

Важно, что Эйндховен был далеко не единственным городом в Нидерландах, попавшим в топ-10: Утрехт занял второе место, Гронинген разделил пятое с Тронхеймом, а Роттердам едва попал на десятку. Фактически, все места в топ-10 разделили всего пять стран - читайте дальше, чтобы узнать, какие именно.

Топ-10 самых спокойных городов мира для жизни:

Эйндховен, Нидерланды. Утрехт, Нидерланды. Канберра, Австралия. Таллинн, Эстония. Гронинген, Нидерланды/Тронхейм, Норвегия. Берген, Норвегия. Порту, Португалия. Брисбен, Австралия. Роттердам, Нидерланды.

