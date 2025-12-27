Трамп встретится с Зеленским: Белый дом раскрыл детали

Оба лидера проведут двустороннюю встречу во Флориде, куда Трамп улетел на выходные.

Белый дом официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет 28 декабря во Флориде, говорится в расписании американского лидера.

Двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

Возле Палм-Бич расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Именно туда президент США прилетел на выходные.

Встреча Зеленского и Трампа - главные новости

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп встретятся 28 декабря. Информацию о переговорах лидеров раскрыли инсайдеры. По данным журналистов, Зеленский привезет с собой новый план мира, который состоит из 20 пунктов. Он включает предложение о создании демилитаризованной зоны. Также ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Зато Трамп заявил, что он оптимистично настроен на заключение мирного соглашения во время визита президента Украины в его резиденцию Мар-а-Лаго в воскресенье.

