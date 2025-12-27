РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения (фото)

Враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей.

Россия в течение ночи атакует Украину дронами и баллистикой, в Киеве и области есть раненые и разрушения. Сейчас воздушная тревога продолжается, мониторы сообщают, что на столицу направляются десятки дронов и крылатые ракеты.

Обновлено 8.04. В Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки на столицу - есть повреждения и падение обломков в шести районах - Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском, Голосеевском и Деснянском. Есть информация о возгорании домов в частном секторе.

"По состоянию на 7:45 подтверждено ранения по меньшей мере 5 человек. Сейчас возможны дополнительные обращения за медицинской помощью", - отмечают в администрации.

Видео дня

Обновлено 7.25. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас к медикам обратились четверо пострадавших, троих из них госпитализировали. Уже вскоре он сообщил, что количество пострадавших возросло до 5.

В Голосеевском районе пожар - предварительно, пылает СТО. В Оболонском падение обломков в дачном кооперативе.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

В Киевской ОГА сообщили, что враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей, в результате атаки ранен человек.

Так, житель Ивано-Франковской области, который во время атаки находился за рулем грузовика, получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу.

Также в Вышгороде повреждены окна в многоэтажке. Кроме того, есть разрушения и в других областях.

Так, в Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля. В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.

Россия даже на праздники не прекращает удары

На Рождество враг атаковал дронами Чернигов. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки погибла женщина. Также местные власти информировали о 8 пострадавших. Трое из них - в тяжелом состоянии.

В Херсоне под вражеский обстрел попал людный рынок. Погиб мужчина, ему было 47 лет. Также разрушены магазины. Власти города говорят, что оккупанты точно знали, что на рынке находились люди.

Вас также могут заинтересовать новости: