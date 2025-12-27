РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть раненые и разрушения (фото)

Россия в течение ночи атакует Украину дронами и баллистикой, в Киеве и области есть раненые и разрушения. Сейчас воздушная тревога продолжается, мониторы сообщают, что на столицу направляются десятки дронов и крылатые ракеты.
Обновлено 8.04. В Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки на столицу - есть повреждения и падение обломков в шести районах - Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском, Голосеевском и Деснянском. Есть информация о возгорании домов в частном секторе.
"По состоянию на 7:45 подтверждено ранения по меньшей мере 5 человек. Сейчас возможны дополнительные обращения за медицинской помощью", - отмечают в администрации.
Обновлено 7.25. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас к медикам обратились четверо пострадавших, троих из них госпитализировали. Уже вскоре он сообщил, что количество пострадавших возросло до 5.
В Голосеевском районе пожар - предварительно, пылает СТО. В Оболонском падение обломков в дачном кооперативе.
Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.
В Киевской ОГА сообщили, что враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей, в результате атаки ранен человек.
Так, житель Ивано-Франковской области, который во время атаки находился за рулем грузовика, получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу.
Также в Вышгороде повреждены окна в многоэтажке. Кроме того, есть разрушения и в других областях.
Так, в Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля. В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
Россия даже на праздники не прекращает удары
На Рождество враг атаковал дронами Чернигов. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки погибла женщина. Также местные власти информировали о 8 пострадавших. Трое из них - в тяжелом состоянии.
В Херсоне под вражеский обстрел попал людный рынок. Погиб мужчина, ему было 47 лет. Также разрушены магазины. Власти города говорят, что оккупанты точно знали, что на рынке находились люди.