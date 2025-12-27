27 декабря в Украину вернется небольшой 'плюс'

В ряде областей ожидается небольшой снег.

В субботу, 27 декабря, в Украине будет пасмурно. Столбики термометров покажут -2°...+2°, на юге - чуть теплее. На западе страны, а также на востоке ожидается небольшой снег. На остальной территории - без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня столбики термометров покажут -2°...+1°. День будет пасмурный, ожидается небольшой снег.

На севере Украины тоже будет пасмурно, но без существенных осадков. Температура днем тут будет такой же, -2°...+1°.

На востоке Украины сегодня пройдет небольшой снег. В течение дня термометры покажут -2°...+1°.

В центральной части Украины суббота будет пасмурной, но без существенных осадков. Температура ожидается в пределах -1°...+2°.

На юге Украины сегодня будет теплее всего, 0°...+3°. Ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

27 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

27 декабря - День памяти святого апостола, первомученика и архидьякона Стефана. По приметам, какая погода в этот день, такой в целом будет и зима. Если облака движутся низко над землей, то скоро усилится ветер, а если на улице тепло и безветренно, то скоро потеплеет.

