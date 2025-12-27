Атака РФ на Киев: горят многоэтажки, количество пострадавших растет (фото, видео)

Зафиксированы прилеты по двум многоэтажкам и пожары в частном секторе.

Россияне утром массированно атакуют Киев, в результате ударов зафиксированы прилеты по жилой инфраструктуре, горят дома, количество пострадавших растет.

Обновлено 8.40. Как сообщил Виталий Кличко, сейчас в столице уже 8 пострадавших.

Как сообщают в Киевской МВА, и ГСЧС, в результате атаки последствия и повреждения зафиксированы на 8 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Оболонском, Голосеевском и Деснянском районах.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков БпЛА на придомовой территории. По другому адресу поврежден 2-этажный частный дом. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже. В расположенном рядом 18-этажном доме пылает на уровне четвертого этажа.

В Деснянском районе пожар на территории гаражного кооператива.

В Оболонском районе пожар в трехэтажном частном жилом доме из-за атаки БпЛА. Установлено возгорание крыши и второго этажа дома.

В Голосеевском районе падение БпЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.

В Соломенском районе повреждено остекление окон в многоэтажном жилом доме.

В Днепровском районе зафиксировано падение остатков воздушной цели на крышу дома. Повреждена кровля.

"По состоянию на 7:45 подтверждено ранения по меньшей мере 5 человек. Сейчас возможны дополнительные обращения за медицинской помощью", - отметили в КОВА.