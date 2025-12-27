Захват КНП в Гуляйполе: офицер 106 бригады ТрО рассказал, что происходило

Он рассказал, что бойцы в панике покидали КНП, поэтому никто не поджег его, чтобы уничтожить.

В Гуляйполе контрольно-наблюдательный пункт (КНП) был расположен в 700 метрах от линии боевого соприкосновения и имел запрет на перемещение.

Об этом рассказал офицер батальона 106 бригады ТрО, который вышел из Гуляйполя корреспондентке Диане Буцко. По его словам, оккупанты зашли на КНП утром 17 декабря. В свою очередь бойцы бригады заняли оборону в подвале и просидели там всю ночь. За это время им удалось сжечь секретные документы и ноутбуки, но часть таки осталась.

"Сжигали документы и ноутбуки. Все, что было, сжигали. Не знаю, кто промазал те ноутбуки, которые на столах остались. Также был приказ во время выхода разлить бензины (там оставили специально 20 литров бензина), чтобы он загорелся", - рассказал офицер.

Военный добавил, что бойцы ждали эвакуацию всю ночь, а когда поняли, что ее не будет начали самостоятельно выходить КСП. Однако, никто так и не поджег ранее разлитый бензин, чтобы уничтожить остатки данных, хотя по словам бойца они уже были не актуальны.

"Наверное, была паника. Подвал должен был полностью воспламениться. Был подготовлен бензин, и кто-то не зажег просто", - предположил офицер.

Он рассказал, что через три дня военные бригады добрались до места, с которого их забрали. Офицер отметил, что по дороге от двух сбросов погиб начальник штаба.

Офицер детализировал, что с военными командование бригады не связывалось, но военная контрразведка сейчас ведет проверку.

При этом в комментарии "Суспільному" командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" рассказал, почему украинские бойцы покинули КСП в Гуляйполе без боя.

По его мнению, это произошло из-за паники личного состава и небрежных действий командиров, несмотря на то, что в город зашла инфильтрованная группа только из трех военных РФ. Он также отметил, что российские военные не имели достаточного подкрепления.

"Досадный случай. Досадный с точки зрения организованности охраны командного пункта, досадный с точки зрения действий личного состава", - сказал "Перун".

Филатов добавил, что в Гуляйполе ситуация остается напряженной.

"Сейчас зашли другие подразделения на тот отрезок и все те направления, где продвигались военные РФ, в настоящее время заблокированы. Остается определенное количество инфильтрированного противника в самом населенном пункте. Для их уничтожения нужно провести некоторые мероприятия", - рассказал он.

Ситуация с КНП в Гуляйполе

25 декабря российские военные распространили видео, на котором утверждали, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106 отдельной бригады территориальной обороны. Также на видео показали оставленные украинскими военными ноутбуки, телефон, карты.

26 декабря спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что по факту возможного захвата оккупантами одного из украинских пунктов управления в Гуляйполе Запорожской области проведут расследование.

