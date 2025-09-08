Сицилия предлагает туристам отдых на любой вкус.

Итальянский остров Сицилия у многих людей в первую очередь ассоциируется с мафией из старых фильмов и постоянно извергающимся вулканом Этна. Однако также это настоящий рай для туристов, который недавно еще и признали лучшим местом в Европе для соло-туристов.

Британская туристическая компания eShores, специализирующаяся на отдыхе класса люкс, назвала 11 мест на Сицилии, которые стоит обязательно посетить.

"Действующие вулканы, средневековые города, живописные побережья и залитые солнцем пляжи, а также итальянская культура, шумные рынки, первоклассная кухня и вина – вот что такое прекрасный остров Сицилия", – отмечают авторы подборки.

Также они рассказали, чем именно привлекательно каждое из предложенных направлений.

11 мест на Сицилии, которые обязательно стоит посетить

Палермо : шумная столица с потрясающими архитектурными шедеврами и фантастической уличной едой. Чефалу : очаровательный прибрежный город с собором XII века и прекрасным пляжем. Сан-Вито-Ло-Капо : потрясающий пляж, бирюзовые воды и близлежащий природный заповедник. Катания : оживленный университетский город, построенный из черного вулканического камня и идеально расположенный для приключений на Этне. Регион Этны : самый активный вулкан Европы с канатной дорогой к действующим кратерам и винами из вулканической почвы. Таормина : элегантный приморский город на скалах с греко-римским театром. Сиракузы : археологические чудеса и барочная красота острова Ортиджия. Ното : живописный город в стиле барокко с известняковой архитектурой и миндальными деликатесами. Рагуза : город в стиле барокко, раскинувшийся на холмах, с очаровательными улочками для прогулок. Агридженто : Здесь находится впечатляющая Долина Храмов – кусочек Древней Греции на Сицилии. Эриче : Средневековый город на вершине горы с потрясающими видами.

