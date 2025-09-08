Итальянский остров Сицилия у многих людей в первую очередь ассоциируется с мафией из старых фильмов и постоянно извергающимся вулканом Этна. Однако также это настоящий рай для туристов, который недавно еще и признали лучшим местом в Европе для соло-туристов.
Британская туристическая компания eShores, специализирующаяся на отдыхе класса люкс, назвала 11 мест на Сицилии, которые стоит обязательно посетить.
"Действующие вулканы, средневековые города, живописные побережья и залитые солнцем пляжи, а также итальянская культура, шумные рынки, первоклассная кухня и вина – вот что такое прекрасный остров Сицилия", – отмечают авторы подборки.
Также они рассказали, чем именно привлекательно каждое из предложенных направлений.
11 мест на Сицилии, которые обязательно стоит посетить
- Палермо: шумная столица с потрясающими архитектурными шедеврами и фантастической уличной едой.
- Чефалу: очаровательный прибрежный город с собором XII века и прекрасным пляжем.
- Сан-Вито-Ло-Капо: потрясающий пляж, бирюзовые воды и близлежащий природный заповедник.
- Катания: оживленный университетский город, построенный из черного вулканического камня и идеально расположенный для приключений на Этне.
- Регион Этны: самый активный вулкан Европы с канатной дорогой к действующим кратерам и винами из вулканической почвы.
- Таормина: элегантный приморский город на скалах с греко-римским театром.
- Сиракузы: археологические чудеса и барочная красота острова Ортиджия.
- Ното: живописный город в стиле барокко с известняковой архитектурой и миндальными деликатесами.
- Рагуза: город в стиле барокко, раскинувшийся на холмах, с очаровательными улочками для прогулок.
- Агридженто: Здесь находится впечатляющая Долина Храмов – кусочек Древней Греции на Сицилии.
- Эриче: Средневековый город на вершине горы с потрясающими видами.
