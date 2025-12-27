Что происходит с Солнцем в конце декабря: свежий прогноз ученых (график)

Прогноз магнитных бурь на 27 и 28 декабря.

Сегодня, 27 декабря, и в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, скорость солнечного ветра все еще остается немного повышенной из-за влияния корональной дыры. Ожидается, что ближайшие несколько дней она продолжит снижаться.

"Возможно, что снижение не будет полностью линейным, но мы не ожидаем каких-либо существенных изменений в общей тенденции", - говорится в сообщении.

Наблюдения показывают, что солнечная активность в последнее время была низкой, и нет известных выбросов корональной массы, направленных к Земле. В результате, прогноз геомагнитной активности на ближайшие несколько дней должен быть в целом спокойным.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают, когда сильные потоки солнечного ветра достигают Земли и нарушают стабильность ее магнитного поля. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце и выбросы корональной массы.

Уровень геомагнитных возмущений ученые определяют с помощью специальных индексов, которые отражают силу бури.

Во время мощных магнитных бурь возможны сбои в работе навигационных систем, связи и электроники, а у некоторых людей может наблюдаться головная боль, слабость и перепады давления.

