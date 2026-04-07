Хаос в небе: пьяный пассажир Ryanair чуть не сорвал посадку самолета и оказался в тюрьме

Во время задержания офицерам пришлось применить силу.

Мужчина оказался за решеткой, потому что из-за его пьяных выходок самолет Ryanair не смог вовремя приземлиться, сообщает The Independent.

61-летний Стивен Блофилд во время перелета из Кракова в Бристоль находился в состоянии сильного опьянения. Как отмечается в деле, он начал пить еще в аэропорту, чтобы "успокоить нервы", а на борту стал агрессивным и напал на польского бортпроводника.

Пассажир настолько сильно напился, что отказался сесть в кресло и пристегнуться, из-за чего пилот был вынужден отменить первую попытку посадки.

По решению Бристольского королевского суда, горе-путешественника отправили за решетку на 10 месяцев.

"Худшее за 20 лет службы"

После приземления дебошира уже ждала полиция. Прокурор Иан Фенни отметил, что пассажиры были напуганы, а офицерам пришлось применить силу.

"Старший офицер описывает жестокое обращение со стороны подсудимого как худшее, что ему пришлось пережить за 20 лет работы в полиции", – рассказал прокурор во время заседания.

По имеющимся данным, мужчину пришлось выносить из самолета с помощью специального амбулифта (специального механизма, предназначенного для подъема и транспортировки людей с инвалидностью), поскольку он не мог самостоятельно передвигаться и продолжал выкрикивать оскорбления.

Приговор суда

Адвокат осужденного пытался объяснить его поведение тем, что у Стивена закончились лекарства от тревоги. Сам мужчина утверждает, что из-за алкоголя вообще не помнит полет, а о своей "популярности" узнал из видео, которые случайные свидетели выложили в интернет.

"Он понимает, что это могло вызвать стресс у других, и самое главное – понимает, что его поведение абсолютно неприемлемо", – подытожил адвокат Сэм Лоуэрс.

Однако судья был неумолим, отметив, что пьяный хаос в самолете не оставляет места для какого-либо другого приговора, кроме реального срока.

Штрафы авиакомпании

Ранее УНИАН писал, что буйным пассажирам Ryanair грозят серьезные наказания за нарушение порядка на борту. Теперь авиакомпания официально ввела штрафы от 500 фунтов стерлингов для тех, чье поведение приводит к высадке из самолета.

Такие меры должны сдерживать недисциплинированных путешественников и обеспечить комфорт другим пассажирам и экипажу. В то же время штраф может быть и больше, ведь компания оставляет за собой право дополнительно взыскивать убытки через суд.

Вас также могут заинтересовать новости: