Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

"Укрзализныця" просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

Акционерная компания "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк, Тернополь и обратно в соответствии с решениями региональных комиссий. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"После получения указанного решения железнодорожники провели технологические работы по закрытию продажи билетов. Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались к станциям Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением ", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для поездов: №41 / 42 Днепр-Трускавец, №98 / 97 Ковель-Киев, №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, №12 / 11 Одесса-Львов, №81 / 82 Киев-Ужгород, №49 / 50 Киев-Трускавец, №136 / 135 Черновцы-Одесса, №108 / 107 Одесса-Ужгород, №110 / 109 Львов-Херсон, №86 / 85 Львов-Новоалексеевка, №715 / 716 Киев-Львов.

"Пассажирам указанных поездов, планировали поездку в Луцк и Тернополя и обратно, предложенная компенсация полной стоимости билетов", - подчеркнули в ведомстве.

"Укрзализныця" просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

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