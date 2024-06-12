Причина – изменения климата и активное строительство вдоль береговой линии.

Испанские пляжи традиционно считаются одним из самых популярных направлений для летнего отдыха в Европе. Однако по вине самих же людей участок испанского побережья между Торремолиносом и Малагой "съедается" с угрожающей скоростью.

Как пишет Euronews Travel, изменения климата и активное строительство вдоль береговой линии между двумя городами в составе автономного сообщества Андалусия привели к эрозии почвы. Только в период с 2016 по 2022 год побережье Аррайханал-Сан-Хулиан отступило на 45 метров.

По данным Министерства экологического перехода Испании, за этот период этот конкретный участок береговой линии потерял более 200 тысяч квадратных метров пляжа. Первоначально ставший уязвимым из-за действий человека, теперь он разрушается из-за изменения климата.

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Отмечается, что основу для этой эрозии заложило городское развитие, включая строительство пристаней, жилья, полей для гольфа и изменение русла рек. В частности, в муниципалитете Михас в Малаге правительство обвиняет в деградации песчаных пляжей сезонные коммерческие заведения, такие как пляжные бары.

Согласно официальному анализу, последствия изменения климата – "увеличение интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений и повышение уровня моря" – также влияют на береговую линию. Количество штормов в этом районе увеличилось, и к 2022 году волны, разбивающиеся о берег, были в три-четыре раза выше зарегистрированного среднего показателя.

В совокупности эти факторы означают, что на этом участке испанского побережья ежегодно теряется от 1,5 до 4,5 метров пляжа. В некоторых районах эта эрозия достигает 5 метров. В других районах Испании также постепенно сокращается площадь пляжей, но не в таких огромных масштабах.

При этом отмечается, что на испанском побережье проживает 39% населения страны при относительно высокой плотности – 429 человек на квадратный километр. Это делает береговую эрозию серьезной проблемой для более чем 18 миллионов человек, которые там живут, а пляжи для них служат естественным барьером от ветра и дождя.

Туризм, который является основной отраслью экономики Испании, также зависит от ее береговой линии, но развитие, которое оно приносит, одновременно способствует эрозии. Устранение этого ущерба обходится испанскому правительству в десятки миллионов евро каждый год. Песок приходится привозить из других мест, чтобы засыпать пляжи к летнему туристическому сезону. Затем этот песок снова уносится эрозией – иногда с большей скоростью, чем он может быть заменен.

В то же время исследование, проведенное группой европейских исследователей, в том числе ученых из Университета Кадиса в Андалусии, недавно показало, что половина песчаных пляжей мира может исчезнуть в этом столетии. Основной причиной широкомасштабной береговой эрозии является изменение климата.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее ученые предположили, что остановить глобальное потепление может помочь распространенный тип водорослей.

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