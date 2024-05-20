Оказалось, что далеко не все популярные места для летнего отдыха впечатлили туристов.

Испания традиционно считается одним из главных летних пляжных направлений в Европе. Однако, как и в любой другой стране, далеко не все курортные городки там стоят того, чтобы выбирать их для отдыха.

Портал Which? исследовал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Оказалось, что далеко не все популярные места для летнего отдыха, как, например, Марбелья или Бенидорм, впечатлили опрошенных путешественников. Более того, фактически четыре из пяти направлений с худшим рейтингом находятся на раскрученных направлениях Коста-дель-Соль или Коста-Бланка.

А вот некоторые менее знаменитые направления, такие как Кадис и Картахена, получили высокие оценки благодаря лучшему советанию пляжной инфраструктуры и истории, культуры, а также гастрономии и напитков.

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Возглавил рейтинг Сан-Себастьян – город в Стране Басков на севере Испании. Он получил 88% удовлетворенности от клиентов, в частности, пять звезд за пляжи, достопримечательности, еду/напитки и четыре звезды за набережную, безопасность, дружелюбие, размещение, шоппинг и туристическую привлекательность. При этом Сан-Себастьян получил три звезды за сочетание цены и качества, а также лишь две звезды за тишину и покой.

А вот худшим признали элитный город-порт Пуэрто-Банус в Марбелье, где уровень удовлетворенности клиентов составил лишь 55%. В частности, местные пляж, набережную, еду/напитки и шопинг оценили в три звезды, а достопримечательности, безопасность и дружелюбие – в две звезды. Тем временем, за туристическую привлекательность, тишину и сочетание цены/качества он и вовсе получил по одной звезде.

Топ-10 лучших пляжных городов Испании

1. Сан-Себастьян, Страна Басков (88% удовлетворенности клиентов).

2. Нерха, Андалусия (81%).

3. Картахена, Мурсия (80%).

4. Хавеа, Аликанте (80%).

5. Сиджес, Каталония (80%).

6. Алтеа, Аликанте (79%).

7. Эстепона, Андалусия (79%).

8. Морайра, Теулада (79%).

9. Аликанте (78%).

10. Кадис, Андалусия (76%).

Топ-10 худших пляжных городов Испании

1. Пуэрто-Банус, Марбелья (55%).

2. Ла-Манга, Мурсия (56%).

3. Альбир, Аликанте (57%).

4. Фуэнхирола, Малага (58%).

5. Торревьеха, Аликанте (60%).

6. Виго, Галисия (61%).

7. Калахонда, Малага (62%).

8. Сантандер, Кантабрия (65%).

9. Бенальмадена, Андалусия (65%).

10. Альмерия, Андалусия (65%).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям из Австралии, телеведущая Катриона Раунтри, подробно изучив Испанию и пообщавшись с местными жителями, дала туристам несколько ценных советов по поводу отдыха в стране.

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