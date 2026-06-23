'Не всё так идеально': украинка поделилась впечатлениями о жизни в Польше

По словам инфлюенсерши, страна предлагает немало возможностей, хотя жизнь там не так проста, как кажется.

Украинка Татьяна, которая пять лет живет в Польше, рассказала о преимуществах и недостатках жизни в этой стране. В видео в TikTok блогерша поделилась собственным опытом и объяснила, почему жизнь там нельзя назвать идеальной.

Одним из главных преимуществ Польши Татьяна назвала высокий уровень зарплат.

"Здесь на зарплату реально можно жить. Жилье, еда, базовые нужды, хобби – если правильно распоряжаться деньгами. Много дешевых рейсов и автобусов, можно ехать, куда хочешь", – пояснила она.

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Блогерша также отметила, что страна предлагает немало возможностей, хотя жизнь там не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

"Здесь чисто, хорошие дороги, много парков, за всем ухаживают. Самое главное, здесь реально можно изменить свою жизнь. Но не всё так идеально", – отметила она.

По её словам, без знания польского языка начать новую жизнь непросто, поэтому вначале многие люди находят работу на заводах или складах.

Среди недостатков Татьяна назвала сложный доступ к медицинским услугам.

"На прием к профильному врачу можно ждать месяцами или даже годами, а если нет, то обращаться в частные клиники", – добавила она.

К минусам жизни в Польше инфлюенсерша также отнесла закрытые по воскресеньям магазины и трудности с оформлением документов.

"Без документов сложно нормально строить жизнь. И для меня был минус: в воскресенье магазины закрыты, я уже к этому привыкла. Но я строю здесь свою жизнь и иду к своей цели", – рассказала блогерша.

Подробнее о жизни украинцев за рубежом

Ранее УНИАН писал о том, что украинка сбежала из Польши в Португалию и объяснила, почему не жалеет об этом. Женщина рассказала, что вместе с мужем работает удаленно, поэтому они не привязаны к одному месту и любят часто путешествовать. Долгое время Польша казалась им хорошим вариантом для постоянного проживания, однако супруги начали задумываться о переезде из-за обострения украинско-польских дискуссий в политике и СМИ.

Также украинка, которая давно живет в Японии, рассказала, почему многие европейцы со временем разочаровываются в этой стране и покидают ее. По её словам, многие иностранцы не выдерживают японских реалий уже через несколько лет, а то и месяцев. Они осознают, что на самом деле являются чужаками в этой стране, и это порождает первое разочарование.

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