Цены на билеты стартуют от 59 евро.

В конце сентября 2025 года путешественников сильно огорчила новость о том, что австрийский железный оператор ÖBB принял решение отменить популярные ночные поезда Nightjet между Парижем и Берлином с 14 декабря этого года. В качестве причины перевозчик назвал прекращение субсидий маршрута французским правительством.

Однако, как сообщает британская газета The Guardian, управление маршрутом "Париж – Берлин" теперь берет на себя бельгийско-голландский кооператив European Sleeper.

Эту новость оценила французская группа активистов Oui au train de nuit!, которая в сентябре вышла на платформы парижского вокзала Gare de l’Est в спальной одежде и устроила пижамную вечеринку в знак протеста против сокращения количества спальных поездов, следующих из Парижа.

"Это частичная победа для 91 тысячи человек, подписавших нашу петицию", – заявил представитель группы Николя Форьен.

Когда начнет ходить новый поезд из Парижа в Берлин

Отмечается, что первый поезд, соединяющий французскую и немецкую столицы, отправится в дорогу 26 марта 2026 года.

Ожидается, что поезд будет курсировать три раза в неделю, отправляясь с Северного вокзала Парижа по вторникам, четвергам и воскресеньям вечером. Обратный рейс будет выполняться с Центрального и Восточного вокзалов Берлина по понедельникам, средам и пятницам.

Маршрут поезда "Париж – Берлин"

Текущий рейс Nightjet отправляется с Восточного вокзала Парижа сразу после 19:00 и следует на восток через Страсбург, Франкфурт, Эрфурт и Галле, прибывая в Берлин около 8:30 утра.

European Sleeper же планирует совершать рейс через Брюссель, однако точные детали маршрута и расписание в настоящее время уточняются у менеджеров по инфраструктуре во Франции, Бельгии и Германии.

"Я думаю, что существующий сегмент Nightjet, безусловно, будет заинтересован в путешествиях на European Sleeper. Мы также сможем расширить пассажиропоток, поскольку предлагаем более высокую вместимость, чем Nightjet. ÖBB эксплуатирует 12 вагонов из Парижа, но они следуют раздельно в Вену и Берлин. С другой стороны, у нас есть 12-14 вагонов, которые будут курсировать исключительно до Берлина, вместимостью 600-700 пассажиров", – пояснил соучредитель European Sleeper Крис Энгельсман.

Билеты на поезд "Париж – Берлин"

Цены на билеты в спальные поезда European Sleeper из Парижа в Берлин будут стартовать от 59 евро (около 2 867 гривень) или от 69 евро (около 3 353 гривень), в зависимости от категории вагона.

Билеты поступят в продажу с 16 декабря 2025 года.

При этом Энгельсман отметил, что на начальном этапе в поезде не будет вагона-ресторана.

"Мы бы с удовольствием имели вагон-ресторан, но с точки зрения рентабельности это сложная задача, и нам нужен именно такой тип вагона. Сложно достичь безубыточности на продаже блюд и напитков. Стоимость аренды вагона и расходы на персонал очень высоки", – констатировал он.

Что известно о компании European Sleeper

Частный бельгийско-голландский кооператив European Sleeper запустил свой первый рейс из Берлина (Германия) в Брюссель (Бельгия) 25 мая 2023 года, а год спустя маршрут был продлен до Дрездена (Германия) и Праги (Чехия).

На данный момент компания уже перевезла более 230 тысяч пассажиров на более чем 750 ночных поездах и стала ключевым игроком на рынке спальных поездов.

Хотя компания получила неоднозначные отзывы из-за устаревшего парка вагонов, технических сбоев, внезапных понижений класса обслуживания и задержек, в целом многие пассажиры остались довольны сервисом без излишеств, предлагаемым компанией, при этом разделяя идею о том, что само путешествие так же важно, как и пункт назначения.

По словам Энгельсмана, арендованные в Германии вагоны для нового маршрута были произведены в 1990-х годах.

"Они довольно близки по уровню комфорта к нынешнему Nightjet. Наши спальные вагоны на пражском маршруте относительно старые – выпущены еще в 1956 году, но мы не будем использовать их на этом маршруте. Они будут новее", – заявил он.

Новые поезда в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, уже с 14 декабря 2025 года польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сообщение EN Carpatia. Этот ночной поезд с билетами от 75 евро обеспечит прямые железнодорожные перевозки из юго-восточной Польши в Вену, Братиславу, Будапешт и Мюнхен.

Кроме того, в 2026 году чешский железнодорожный оператор Leo Express запустит прямой поезд из Словакии в Бельгию, который также будет делать остановки в Чехии и Германии.

