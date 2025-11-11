Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сообщение EN Carpatia 14 декабря.

Новый спальный поезд соединит путешественников из Польши с четырьмя европейскими городами всего за 57 евро (2750 гривень). Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что ночной поезд обеспечит прямые железнодорожные перевозки из юго-восточной Польши в Вену, Братиславу, Будапешт и Мюнхен.

Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity запустит сообщение EN Carpatia 14 декабря. Поезда будут отправляться из Перемышля, города на юго-востоке страны. Поезд будет отправляться в 17:51 по местному времени и прибывать в Мюнхен следующим утром в 10:24. Время в пути составит около 16 с половиной часов.

По пути маршрут будет проходить через Жешув, Краков и Катовице на юге Польши, а затем пересечет границу с Чехией.

В Богумине, городе на востоке Чехии, несколько вагонов отцепятся и продолжат путь в Братиславу и Будапешт. Остальная часть поезда направится в Вену, Линц и Зальцбург в Австрии, прежде чем прибудет в Мюнхен. Обратный рейс отправляется из Мюнхена в 18:45 и прибывает в Перемышль в 10:10 следующего дня.

Интересно, чт пассажиры могут выбрать различные варианты размещения, включая стандартные сидячие и плацкартные вагоны.

Пассажиры категории "Люкс" будут размещаться в спальном купе, вмещающем до трёх человек, и им будут предоставлены полотенца, тапочки, гель для душа и зубной набор, а также закуски и горячие напитки. С 22:00 до 6:00 свет выключается для сна, а проводники будят пассажиров за 30 минут до прибытия в выбранный пункт назначения.

Поезд будет курсировать в рамках официальной программы EuroNight с обязательным бронированием.

Поезда в Европе

Ранее стало известно, что в Европе запускают новый железнодорожный маршрут, который будет интересен путешественникам. Со следующего года можно будет проехать напрямую из города Базель на севере Швейцарии в город Мальме на юге Швеции.

