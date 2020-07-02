Журналисты показали, что происходит на одесских пляжах во время карантина (видео)

Нормы карантина не соблюдаются не только на пляжах, но и во многих общественных местах Одессы.

Одесские пляжи и центр города в последние дни заполнены людьми, которые, в том числе, приехавших из других регионов.

Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода".

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Одна из отдыхающих, которая прибыла из Киева, рассказывает, что посещает пляж вечером, потому что днем там много людей. Она пояснила, что в Одессе в транспорте почти никто не носит защитную маску. Это несмотря на то, что в городе, как и по всей стране, действуют карантинные ограничения.

В полиции говорят, что своей задачей ставят профилактическую работу, в том числе на рынках, в магазинах и транспорте.

Одна из отдыхающих заявила, что здоровым людям не нужно бояться коронавируса и придерживаться ограничений.

Как сообщал УНИАН, в Одессе медики ожидают вспышку COVID-19 из-за большого количества иногородних туристов, посетивших город в минувшие выходные 27-29 июня.

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