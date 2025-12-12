Самым дорогим населенным пунктом для посуточной аренды домов стало село Поляница.

Накануне зимних праздников в Украине традиционно активизируются поиски жилья для отдыха в Карпатах. Цены в этом году на некоторых локациях выросли по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от OLX.

Отмечается, что самым дорогим населенным пунктом для посуточной аренды домов стало село Поляница, расположенное рядом с горнолыжным курортом Буковель. Средняя цена аренды здесь составляет около 5 500 грн в сутки, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Немного дешевле стоит аренда дома в Татарове - в среднем 4 500 грн в сутки. В Микуличине суточная стоимость составляет около 3 200 грн, что на 10% меньше чем в прошлом году. В Яблунице цены остались на уровне прошлогодних показателей - 3000 грн за посуточную аренду дома.

В Яремче цены на посуточную аренду домов снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, тогда как в Славском выросли на 213%. Средняя стоимость аренды домов в этих населенных пунктах составляет 2 500 грн в сутки. В Ворохте сутки проживания стоят 2 000 грн, что на 54% выше, чем в прошлом году.

При этом самые дешевые варианты аренды домов в Ясине и Воловце, где стоимость составляет 900 грн и 500 грн соответственно.

Аренда номеров в гостиницах и базах отдыха

В отличие от посуточной аренды домов, цены на проживание в гостиницах и базах отдыха несколько ниже. Самым дорогим оказался Татаров, где номер в среднем стоит 4 000 грн, что на 86% выше, чем в прошлом году.

В Славском номер можно снять за 2 500 грн, что на 64% выше, чем в прошлом году. В Яблунице - 2 250 грн, а в Микуличине (+233% за год) и Ясине - около 2000 грн за сутки. В Полянице средняя цена номера составляет 1 250 грн (-81%), а в Яремче (+54%) и Ворохте (-29%) - 1 000 гривень в сутки.

"Аренда частных домов на курортах Карпат остается одним из самых дорогих вариантов проживания, тогда как отели и базы отдыха предлагают незначительную экономию средств. Для туристов, которые не требуют пространства или отдельной территории, такие варианты могут быть более доступными", - резюмировали аналитики OLX.

