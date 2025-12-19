В ожидании снега: как теплая зима поставила горнолыжный отдых в Карпатах на паузу

Глобальное потепление уже не первый год вносит коррективы в планы украинцев на зимний отдых в Карпатах – зимы в горах стали бесснежными, поэтому открытие лыжного сезона снова под вопросом. Какова сейчас ситуация на известных украинских горнолыжных курортах и чем там можно заняться при отсутствии снега, узнавал УНИАН.

Карпаты являются едва ли не единственным островком спокойствия в Украине, где во время войны можно хоть немного отдохнуть, переключиться и набраться сил в любое время года. Особенно украинцев привлекает горнолыжный отдых. Однако у природы своя точка зрения на эти планы.

Лыжный сезон в "Буковеле" пока не стартовал

Нынешняя зима на западе Украины выдалась на удивление теплой. Несмотря на то, что на календаре – уже перевалило за середину декабря, горнолыжные курорты Львовщины и Ивано-Франковщины пока не открыли сезон.

Обычно зимний сезон на самом известном горнолыжном курорте Украины – "Буковеле" открывают в конце ноября – начале декабря. Но в этом году он задерживается.

Как сообщили УНИАН в администрации одного из комплексов, снега в Буковеле пока нет, и когда будет стартовать лыжный сезон, неизвестно – все зависит от погоды. Кое-где начинают наметать искусственное покрытие, но этого для полноценного катания недостаточно. Да и из-за неморозной погоды вероятность того, что снег будет лежать, достаточно мала.

Однако предпродажа ски-пассов в "Буковеле" давно открыта. В частности, в низкий сезон его стоимость составит 907 грн в день, в высокий – 1500 грн и в новогодний – 1950 грн.

Однако отдохнуть на курорте можно и без снега, например, просто покататься на подъемниках и на колесе обозрения, чтобы полюбоваться горами, или заняться другими активностями.

Что касается расценок на развлечения в "Буковеле", то сейчас они таковы: обзорные подъемники – от 280 до 800 грн; колесо обозрения – от 250 до 350 грн; родельбан – от 700 до 1000 грн; тюбинг – от 200 до 950 грн (цена в зависимости от количества спусков); троллей – от 700 до 900 грн; роллеркостер – 600 грн.

Устраивают на курорте и праздничные гуляния с банкетными столами, ведущими и DJ-сетами. Кроме того, есть отдых в чанах или SPA. В частности, можно посетить аквапарк "Мавка", где расположен большой панорамный бассейн с видом на горы, волновой бассейн с морской атмосферой и детская зона с теплой водой и горками. Также там есть различные виды саун, зоны SPA. Цена стандартного билета на весь день – 2200 грн с человека, со SPA процедурами – 3200 грн, детский – 1500 грн. А стоимость двух вечерних часов в аквапарке составит – 1000 грн.

В Буковеле можно почувствовать настоящий гуцульский колорит и ознакомиться с уникальным наследием народной культуры украинских Карпат, посетив этнопарк "Гуцул Ленд". На его территории размещен контактный зоопарк, где в естественных условиях проживают домашние, экзотические и дикие животные и птицы. Цена входного билета составляет 400 грн.

Что касается аренды жилья, то на выбор гостям предлагают остановиться в отелях различной ценовой политики, но низких цен нет. На данный момент есть свободные номера от 3 до 7 тысяч гривень за ночь для двух человек. В новогоднюю ночь цены стартуют от 17 тысяч за двоих, однако таких "дешевых" номеров осталось немного. Шале рядом с подъемниками можно арендовать на период с 31 по 2 января за 72-86 тысяч гривень.

Снега на курортах Львовщины недостаточно для лыж

На нескольких горнолыжных курортах Львовщины снег таки можно найти, но его количества опять же недостаточно для катания на лыжах.

Например, в Славском искусственное снеготаяние есть только на малой части трасс, поэтому нужно следить за прогнозом погоды и состоянием склонов.

Зато Славское является лидером Львовщины по количеству чанов – такой вид отдыха здесь предлагают как комплексы отдыха, так и частные усадьбы. Цены отличаются в зависимости от места, размера чана, количества людей и времени пребывания, но ориентировочно стартуют от 500-800 грн в час для небольшой группы. Хотя в некоторых отелях и комплексах стоимость может быть выше, до 1000-1200 гривень за большой чан, а с учетом травяных настоев и дополнительных услуг цена может расти. Поэтому здесь можно развлечься и отдохнуть, даже если погода не способствует катанию на лыжах. Цены на номера в отелях колеблются в пределах 1100 до 5000 гривень.

Аналогичная ситуация со снежным покровом и в горнолыжном комплексе "Плай".

"Снег у нас уже есть, но его еще недостаточно, – говорит УНИАН администратор комплекса Галина. – Когда откроется горнолыжный сезон – пока неизвестно, все зависит от погоды".

В целом этот комплекс работает круглый год и имеет самую длинную "зеленую" трассу в Украине, тюбинг, лыжную школу и два SPA-центра. Есть здесь также четыре вида отелей, боулинг и рестораны. Работают шесть спусков длиной до 1200 метров, а также учебные трассы, бугель и два кресельных подъемника по 1000 метров.

Что касается цен на проживание, то они здесь достаточно демократичные, по сравнению с "Буковелем". Например, для двух человек арендовать двухкомнатный номер "люкс" можно за 6 400 гривень в сутки, двухместный эконом – за 2 400 гривень, "стандарт" – 3 500 гривень. За 14 тысяч гривень можно поселиться в коттедже на восемь мест. На рождественско-новогодние праздники цены немного выше: "люкс" – 7 600 грн, "стандарт" – 4 000 грн, коттедж – 14 000-16 000 гривень.

Нынешний горнолыжный сезон также еще не открылся в туристическом комплексе "Захар Беркут", который расположен в сердце Карпат, в селе Волосянка Сколевского района.

"В этом году нам не везет с погодой. Поэтому даже приблизительно не можем сказать, когда можно будет кататься на лыжах", – говорят в администрации комплекса.

Новых цен на услуги здесь также еще нет – обещают обнародовать позже.

В то же время канатная дорога "Захар Беркут" круглый год работает в обзорном режиме. Подъем на гору Высокий Верх и спуск стоят 350 гривень (дети – 200 грн). Во время отключений света здесь работает генератор.

Для тех, кто желает встретить Новый год в этом месте, подготовили праздничную программу в отеле "Захар Беркут" (музыкальное сопровождение от диджея и фуршет BBQ-блюд в новогоднюю ночь в помещении конференц-зала). Стоимость программы для взрослого – 2 000 грн, детей от 5 до 12 лет – 1 200 грн, детям до 5 лет – бесплатно.

Аренда однокомнатного мансардного номера на Новый год здесь составит 1500 грн в сутки, однокомнатного обычного – 1700 грн, однокомнатного с балконом – 1900 грн, двухкомнатного с балконом – 2 600 грн. Цена указана за двух человек без питания.

На новом горнолыжном курорте вблизи Трускавца "Буковица" тоже нет снега, а наметать искусственный там пока не планируют.

Как отметили администраторы горнолыжного комплекса, для этого нужно, чтобы хотя бы в течение 3-4 дней был 3-градусный мороз.

"Искусственный снег – это по сути вода, которую пушки выбрасывают под высоким давлением, но для этого нужен устойчивый мороз, – сказал администратор горнолыжного комплекса Андрей. – Спрогнозировать, когда он будет, пока трудно".

Горнолыжный сезон на Закарпатье тоже пока не стартовал

Относительно проведения нынешнего зимнего сезона на Закарпатье – оптимизма немного. По состоянию на середину декабря горнолыжный сезон здесь пока не стартовал из-за отсутствия снега.

Несмотря на то, что отдельные местные турбазы на популярном курорте Драгобрат уже заманивают туристов обещаниями открыть сезон с 19 декабря, о снеге на горе пока только мечтают.

По словам владелицы небольшого бизнеса по прокату снаряжения на Драгобрате Ирины, местные предприниматели буквально молятся на снег.

"В прошлом году его было мало, то хотелось бы, конечно, чтобы этот сезон был лучше. Но, по прогнозам, еще снега минимум неделю не видать. Даже снежные пушки не помогут, потому что для того, чтобы искусственный снег лежал, должен быть мороз хотя бы несколько дней. Пока еще тепло, поэтому снега нет. Проверить его наличие легко по камерам, все наблюдаем постоянно, но чего нет, того нет", – жалуется женщина.

Как рассказали УНИАН в одной из баз отдыха в с. Речка, что на Межгорщине (в 10-12 км от курортов Изки, Подобовец и Пилипец), надеяться на снег в ближайшие две-три недели не стоит, учитывая прогнозы синоптиков.

"Не прогнозируем пока ни снег, ни катание, потому что пока нет мороза снежные пушки запускать просто нет смысла, ведь снег не будет держаться на горе", – рассказали в комплексе, на территории которого есть и собственный подъемник, и снежная пушка.

На популярном в последние годы курорте Изки (трассы средней и легкой сложности – "синие" и "зеленые" – длиной от 1000 до 3000 м, перепад высот 250 м, – УНИАН) тоже пока без снега. Здесь говорят, что из-за снижения температуры воздуха 15 и 16 декабря пытались запускать снежную пушку и наметать искусственный снег, но он не держится – все же еще нужно немного более низкую температуру. О стоимости ски-пассов здесь также пока не говорят, предлагают следить за снегом, сайтами, погодой и так ориентироваться. Там напомнили, что цены во время прошлого сезона (2024-2025) были практически идентичными для всех курортов области: на кресельный подъемник – от 150 грн за одноразовый подъем, за день – от 1000 грн; на бугельный – 300-500 грн за полдня или 500-700 грн за день.

Так же без снега и на курорте Красия, известном самой длинной в Украине горнолыжной трассой (более 3,5 км).

"Снега нет. Температура воздуха еще не позволяет нам запускать снежные пушки, – рассказали на турбазе рядом с трассой. – Очень надеемся, что вскоре все же появится мороз и будем со снегом и туристами".

Там также добавили, что в прошлом году сезон у них начался 25 января, поэтому фанатам катания на лыжах лучше следить за погодой, чтобы зря не бронировать отели и не покупать ски-пассы. Что касается последних, то, как утверждают на базе, цены на них пока не повышают, но еще и не продают. В прошлом году стоимость ски-пассов на полдня в будни составляла 750 грн, в выходные – 850 грн, сутки в будни – 1000 грн, в выходные – 1300 грн. Есть льготные билеты, детские и недельные, дети до 6 лет катаются бесплатно.

"Пока нет начала сезона, поэтому туристы-лыжники номера особо и не бронируют", – сообщил представитель курорта, добавив, что сейчас бронируются номера преимущественно на новогодние праздники.

Такая же ситуация с бронированием по другим отелям – на Новый год забронированы 70-80% номеров и коттеджей, за них в этот период традиционно просят более высокие цены, чем обычно. Однако уже с 3-4 или 5 января цены на турбазах возвращаются на обычный уровень. К примеру, если сейчас на курорте в с. Речка стоимость номера составляет 850 грн в сутки, а коттеджа – 3,5 тыс. грн, то на новогодние праздники она будет от 2,5 и 6 тыс. грн соответственно.

На Красии гостиничные комплексы и коттеджи предлагают разные цены. Так, не в праздничный период домик на 4-5 человек можно снять за 5 тыс. грн, а за сутки проживания в двухместном номере просят примерно 1500-1600 грн.

Альтернатива лыжному отдыху на Закарпатье

Учитывая уже хроническое отсутствие снега на Закарпатье становится понятным, что ставку на него делать не стоит. Поэтому в регионе развивают другие направления.

"Клиенты, которые едут "на лыжи", часто ищут дни для SPA/термальных бассейнов, дегустаций, поэтому операторы предлагают комбинированные пакеты", – рассказывает руководитель "Туринфоцентра Закарпатья" Александр Коваль и добавляет, что сейчас сегмент термальных бассейнов на Закарпатье из-за гибкости предложений лучше всего адаптирован к приему туристов.

"Термальные комплексы имеют понятную тарифную политику и пакеты. Они привлекают семьи и людей среднего/старшего возраста, которые ценят безопасный релакс. Это другая целевая группа, чем молодые лыжники", – отмечает он.

О том, что санаторно-курортный отдых остается актуальным в этом году, говорит и руководитель управления туризма и курортов Закарпатской ОГА Марианна Готра.

"В топе маршрутов традиционно Поляна, Берегово, Хустщина. Здесь основной акцент – на восстановлении украинцев и защитников. Закарпатье относительно безопасный регион, куда турист приезжает выспаться, отдохнуть и психоэмоционально перезагрузиться", – говорит чиновница.

Александр Коваль, говоря об этом виде отдыха, тоже рекомендует направление "Хуст – Велятино": "Люди выбирают качественную дорогу "Долина – Хуст", а уже рядом термальные воды. Традиционно активное направление "Берегово – Косино" – опять же из-за термальных вод".

Совладелица туристического комплекса из Поляны (регион Свалявы) Оксана отмечает, что владельцы турбаз в окрестностях горнолыжных курортов и вообще по области уже давно не ждут "белого чуда с неба" и работают над развитием альтернативных предложений для туристов. Речь прежде всего о том, что каждый думает, чем удержать гостей в конкретной локации и как обеспечить повторное возвращение туриста в будущем.

"Мы хорошо понимаем, что одним отелем или экоусадьбой туриста не удержишь – через несколько дней он сбежит от скуки, поэтому возле каждого такого объекта или комплекса объектов появляются чаны с минеральной водой, банные комплексы и спа-, форельники, ресторанчики, мини-фермы, винодельни, сыроварни – все, что может заинтересовать, развлечь, – рассказывает совладелица туркомплекса. – Могу рассказать об этом на своем примере. Несколько лет назад летом возле своего комплекса мы построили большую крытую зону барбекю, потом – рыбник, думаю над строительством бани, сейчас создала фотозоны. А когда рекламирую усадьбу, то указываю, что рядом с ней закрытый бассейн, бюветы с минеральной водой, спа-зоны и т.д., то есть, акцентирую на том, что даже при отсутствии снега здесь можно интересно и качественно отдохнуть".

Владелец еще одной экоусадьбы господин Иван добавляет, что многие туристы уже понимают, что ориентироваться на снег на Закарпатье не стоит. На передний план выходят термы, минеральные воды, спа, уникальная гастрономия и богатая культура.

"Я начинал свой бизнес 7 лет назад с одного чана с минеральными водами, а сейчас построил уже три и еще два в разработке. Рядом отреставрировал старые закарпатские хаты под мини-отель, открыл ресторан, возвел баню, форельник, предлагаю туристам поездки на водопады и долины – и этим зарабатываю сам и обеспечиваю несколько местных семей стабильной работой", – делится своим опытом мужчина.

Хотя с зимней погодой пока не складывается, ехать в горы однозначно стоит, ведь это особое место, где можно выбрать как активности, так и релакс на любой вкус.

