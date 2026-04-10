За агрессивный сервис накажут: на популярном курорте вводят жесткие правила

Так власти средиземноморского острова реагируют на жалобы туристов.

На итальянском острове Капри вводят новые жесткие правила для борьбы с навязчивым обслуживанием: отныне за агрессивное привлечение туристов могут штрафовать, сообщает Tagesschau.

Согласно новому "антидокучливому" постановлению, тем, кто навязчиво пытается затащить отдыхающих в рестораны или навязывает экскурсии и морские прогулки, грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Таким образом власти популярного средиземноморского курорта реагируют на растущие проблемы массового туризма, в частности – на жалобы гостей острова на слишком назойливых продавцов услуг. В документе прямо указано, что предпринимателям, владельцам туристических агентств и их сотрудникам строго запрещается привлекать клиентов с помощью навязчивых и агрессивных методов на улицах и в других общественных местах.

Видео дня

Другие новости туризма

Напомним, туристов предупредили об опасности после того, как у популярного пляжа на тайском острове Пхукет зафиксировали появление десятков ядовитых медуз.

Это произошло в разгар туристического сезона, когда остров принимает тысячи посетителей. В частности, около 20-30 медуз заметили у поверхности воды, затем их вынесло на берег в заливе Сиам-Бей на острове Рача-Яй. Контакт с этими существами может вызвать покраснение, сыпь и раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Вас также могут заинтересовать новости: